【電子支付】企業積極發展中國「先買後付」市場　惟壞帳、監管隱憂如何解決？

▲ Atome中國在去年9月「插旗」，其後快速推展至一、二線城市包括重慶、成都等。（Atome Facebook圖片）

消費者愈來愈渴求方便、無縫接軌的線上線下購物體驗，更希望有不同的付款方式選擇。「先買後付」（Buy Now Pay Later）的普及程度在疫情下急速提升，應用擴展至不同國家，包括中國市場。不過， 先買後付服務市場尚未成熟，服務提供者亦需面對法規、壞帳處理等風險。

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先買後付某程度類似分期付款，不同之處在於先買後付通常不用收取利息，但需收取逾期付款的高罰息。網購熱潮亦掀起先買後付的潮流，在中國市場內，具壟斷地位的阿里巴巴及騰訊亦有意加強先買後付服務。同時市場內又有具財力的初創企業，正急切吸納新用戶，進一步令先買後付服務快速發展。

據內地一項調查顯示，去年約有74%的消費者，每天使用流動支付方式。善用科技的千禧一代亦是其中一分子，用於購買最新產品及奢侈品等。另一項來自清華大學的研究亦顯示，消費金融借貸的用戶當中，有36%是18至29歲，當中並不包括住宅貸款。

阿里巴巴、騰訊擴充先買後付服務

有新加坡南洋理工大學 的學者認為， 先買後付在中國市場的增長已是不可逆轉。與其他市場不同，內地網購及流動支付的習慣已十分鞏固，而且有阿里巴巴及騰訊等大型企業瓜分市場。

阿里巴巴旗下的螞蟻集團亦積極以其小型借貸業務「花唄」開拓先買後付服務。支付寶用戶在線上或線下消費時，不用信用卡即可進行分期付款。同時，亦有報道指，螞蟻集團有意為Alipay+加入更多東南亞的付方式。Alipay+是該企的跨境付款方案，包括電子錢包及先買後付服務。騰訊據指亦正在試行其名為「分付」的先買後付服務。

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Atome積極開拓一、二線城市

除了已在內地市場站穩陣腳的巨頭外，先買後付初創Atome亦急速在中國擴充。Atome China回覆外國傳媒查詢時表示，雖然Atome主打20至30歲的年輕專業人士，但目前亦留意到較年長的客群亦有增長。

Atome中國在去年9月「插旗」，其後快速推展至一、二線城市包括重慶、成都等。目前已有合共1500個本地及國際品牌使用。平均消費金額約1000至1500人民幣（約1224至1837港元），包括美容及時裝零售等；奢侈時裝亦見明顯增長。

憂鼓勵過量消費？

雖然不少消費者認為先買後付的付款方式十分有彈性，但市場對此仍有隱憂，擔心會鼓勵過量消費。與其他消費信貸一樣，如借款人逾期還款，先買後付服務供應商必須把一部分列為不良貸款。而不良貸款水平過高，將會危及經濟及金融系統的穩定。

由於先買後付行業亦在萌芽，監管框架和行業指南尚不成熟，因此研究及設立有關制度十分重要。有學者亦認為，過去一段時間中國政府及監管機構對於「平台經濟」等數碼金融十分敏感，相信先買後付的爆炸性增長已過去，長遠將會更加「低調」地成長。

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責任編輯：葉泳珊