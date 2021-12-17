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【內房危機】世茂據報獲協調與信託公司洽貸款展期 世茂：擬支付今季到期債券和利息

股市 13:32 2021/12/17

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【內房危機】傳中國銀保監協調世茂與信託公司洽商貸款展期 世茂集團：計劃支付第四季到期的債券和利息

彭博報道，中國金融監管部門擬正協調世茂 （00813） 與信託公司協商貸款展期事宜，暗示政府希望防止世茂陷入現金短缺的局面，而世茂也正尋求獲得新的銀行貸款。根據最新消息，世茂集團通知信託公司，計劃支付其第四季到期的公開發行債券和利息，並將在春節前向農民工支付工資。

外電引述知情人士報道，在中國銀保監會官員協助下，世茂與包括國通信託、中國民生信託在內的信託公司進行會談。另外，內媒報道，世茂已要求信託公司對即將到期的貸款進行短期延期。世茂要求信託公司保持耐心，並表示預計從1月1日起，將有100億元人民幣現金從預售託管賬戶中釋放。

報道又稱，世茂最大的債權人招商銀行 （03968） 計劃增加對世茂的貸款敞口，目前為300億元，並計劃爭取其他貸款人對世茂的資金支持。

廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產　此前海口8幅地遭政府無償收回，可看【下一頁】

另外，中國恒大 （03333） 據報被中國監管機構要求需在春節來臨之前，優先向農民工供應商還款，以防影響社會穩定，讓農民工安心過年。截至6月30日，中國恒大有163,119名員工。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關報道：【內房危機】新力控股續停牌　稱不確定能否實施緩解流動資金問題措施

【內房危機】上海房管局要求屬地房企上報表內表外負債　將協調重要項目貸款展期

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港股 世茂集團（00813） 中國恒大（03333）

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