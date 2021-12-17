【紫光重組】紫光董事長趙偉國批重組方案引發「國有資產流失」　紫光、清華反駁趙偉國併購過度肇禍

▲ 【清華紫光】紫光集團稱重組過程依法合規 反擊董事長趙偉國頻繁併購才致負債過大

紫光集團重組令內部爭論浮面，紫光集團董事長趙偉國早前質疑紫光重組方案會將導致逾700億元（人民幣，下同）「國有資產流失」。紫光集團、控股股東清華控股發聲明反駁，反擊「經少數股東實控人擔任紫光集團董事長」的趙偉國，操縱紫光集團頻繁通過巨額融資開展境內外併購擴張，導致負債規模過大、管理不善，才引發紫光債務危機。

紫光集團、清華控股續指，重組管理人依法合規引進戰略投資人並開展盡職調查和投資報價等工作，去年11月在國家有關部門大力支持下，清華控股引入專門工作團隊及時進駐，積極穩定形勢，全面加強管理。

清華控股續指，趙偉國和其控制的健坤集團所發布訊息未經清華控股授權，不代表清華控股意見。

紫光集團稱，2021年7月9日債權人以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，申請對紫光集團開展破產重整。管理人依法合規開展債權申報和審查、選聘第三方專業機構開展審計評估、引進戰略投資人並開展盡職調查和投資報價等工作。

紫光解釋，在多輪市場化競價後，所有戰投提供的最高報價仍然無法覆蓋紫光集團全部債務，截至2021年6月30日，紫光集團重整主體所有者權益為負442.78億元；紫光集團重整主體資產客觀公允的市場價值約1214.78億元，匹配擬化解債務約1376.09億元，證實紫光集團資不抵債。

紫光又稱，集團在趙偉國的經營下，清華控股和健坤集團在紫光集團的股權價值已經為負，造成損失。

根據紫光集團重整計劃草案，有財產擔保債權和120萬元以下小額債權，將能實現全額現金清償；普通債權中120萬元以上部分提供不同清償選擇方案，清償率預計可達到95%以上至100%。

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