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【清華紫光】紫光集團稱重組過程依法合規　反擊董事長趙偉國頻繁併購才致負債過大

股市 12:17 2021/12/17

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【清華紫光】紫光集團稱重組過程依法合規　反擊董事長趙偉國頻繁併購才致負債過大

紫光集團早前被董事長趙偉國質疑重組方案會將導致逾700億元（人民幣，下同）「國有資產流失」。

紫光集團週四晚上（17日）發聲明指，管理人依法合規引進戰略投資人並開展盡職調查和投資報價等工作，同時反擊稱趙偉國操縱紫光集團頻繁通過巨額融資開展境內外併購擴張，導致負債規模過大，加之經營管理不善，造成紫光前年爆發債務危機。

紫光集團千億重組傳遭董事長反對　稱逾700億人幣國資或流失，看【下一頁】

紫光集團稱，2021年7月9日債權人以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，申請對紫光集團開展破產重整。管理人依法合規開展債權申報和審查、選聘第三方專業機構開展審計評估、引進戰略投資人並開展盡職調查和投資報價等工作。

紫光解釋，在多輪市場化競價後，所有戰投提供的最高報價仍然無法覆蓋紫光集團全部債務，截至2021年6月30日，紫光集團重整主體所有者權益為負442.78億元；紫光集團重整主體資產客觀公允的市場價值約1214.78億元，匹配擬化解債務約1376.09億元，證實紫光集團資不抵債。

紫光又稱，集團在趙偉國的經營下，清華控股和健坤集團在紫光集團的股權價值已經為負，造成損失。

根據紫光集團重整計劃草案，有財產擔保債權和120萬元以下小額債權，將能實現全額現金清償；普通債權中120萬元以上部分提供不同清償選擇方案，清償率預計可達到95%以上至100%。

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