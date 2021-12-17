【STEM人才】港交所趕上數碼轉型　聘STEM人才協助各部門

▲ 香港交易所人力資源主管蔡家聰指出，金融市場對STEM人才求賢若渴，能將金融和STEM知識融會貫通的人才，將更具優勢。（湯致遠攝）

新冠疫情改變了人們的生活習慣及辦公模式，企業必須變陣應戰，作為本港最重要的經濟支柱之一的金融業也不例外。香港交易所（港交所）人力資源主管蔡家聰透露，金融市場需要的人才相當廣泛，現時更對STEM（科學、科技、工程、數學）人才若渴，尤其能將金融和STEM知識融會貫通的人才，將更具優勢。

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要懂得善用科技，企業不但要改變傳統營運模式，更需要具備相關知識的專才協助。蔡家聰接受訪問時提到，科技日新月異，金融市場也因應疫情以及時代進步出現變化。港交所也跟隨市場腳步，更重視金融業的創新科技應用及發展，一直按部就班於業務及內部管理上進行改革，例如將IPO流程數碼化，推出自行開發的新股結算軟件平台FINI、以簡化滬深股通的交易後基建的綜合結算平台Synapse等。

港交所今年也創立「新興業務發展」（Emerging Business Development）部門，涵蓋數碼、大數據、綠色及可持續金融3大範疇業務，加上近年不同部門如市場部、上市部、營運部門，都牽涉科技應用，港交所不再只注重吸納修讀會計、經濟等學科的畢業生，更會看重擁有STEM技能的人才。

STEM人才技術高 可助分析處理風險管理項目

蔡家聰強調，STEM畢業生可能對於金融市場運作及產品的了解程度不及本科生，但他們擁有較高技術的技能，能夠以技術分析及處理複雜的產品風險管理項目。

他舉例指，上市部對具生物科技知識的人才有較大的需求。「近年生物科技公司上市勢頭強勁，我們更需要具備相關知識的人才作分析，決定該生物科技公司是否適合上市。」他笑言，若能融會貫通金融及STEM知識的應徵者，自然更吃香。

不過，在日趨白熱化的全球STEM人才爭奪競賽中，香港的情況更為激烈。創新及科技局局長薛永恒早前曾透露，本港每年有約9,800名STEM畢業生，企業若要搶奪合適人選，也並非易事。蔡家聰坦言，畢業生追求的都不一樣，有STEM畢業生會向本科相關的工種發展，也有學生願意進入不同範疇的工作，更認為港交所有足夠的競爭能力吸納人才，他笑指：「9成港交所想聘請的，都會願意加入。」

為了吸納更多STEM及科技相關的人才，港交所從去年起，管理培訓生（MT）計劃增設一個為IT專才而設的MT計劃。去年已聘請了3名IT MT，主要負責與不同部門溝通，並利用科技為各部門提供全面的協助。



需與各方溝通 軟技能特質也看重

作為港交所第1屆IT MT之一的張佑瑄（Jessica），畢業於香港大學，主修資訊系統學及計算機學，目前主要的工作是透過研發解決方案，解決各部門的需求和痛點。她坦言，自己是IT出身，對金融方面的知識較缺乏，但在工作期間，都能發揮在學時學到的知識，例如協助分析數據，提出對策。加上能夠與不同部門合作，從他們身上學習到更多與金融相關的知識，其非金融的學術背景，未有對實際工作造成影響。

▲ 港交所第一屆IT MT張佑瑄（中）表示，除了運用自己的知識幫助各部門的同事，自己也透過與同事合作，了解金融方面的知識。（湯致遠攝 ）

她表示，工作期間發現，要為金融業的部門提出一個解決方案，牽涉的層面相當廣泛，並非想像中般簡單。「金融業有不少法規，加上各部門的需求不一樣，我們作為IT服務提供者，要考慮的事項也很多。」她笑稱自己在溝通方面也有進步：「要學懂如何滿足同事的需要，最簡單的方法就是多聆聽、多溝通。」蔡家聰也強調，除了學術知識，軟技能如具溝通、領導和抗壓能力等，都是該企在聘請時會注重的特質。

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記者：曾曉汶