▲ 【免費搭車】港鐵：12.19免費乘車日額外600人員協助乘客 部分出口只供進入或離開

港府早前宣布，12月19日港鐵、專營巴士和電車將提供免費乘車優惠。港鐵公司 （00066） 最新交代12月19日免費乘車安排，重申乘客搭港鐵（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士，進出港鐵站、輕鐵站或登上 港鐵巴士時可以如常入閘，無需拍卡或付車費。

港鐵公司表示，當日會有額外約600名人員協助乘客，而且會加強列車服務，密切留意車務狀況，有需要時會安排特別班次以配合乘客需求。

港鐵：部分車站出口只供進入或離開 籲留意告示和APP

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港鐵續指，當日車站的閘機會貼有顯眼標示指示乘客出入方向，包括平日 或會用作雙向使用的活板式閘機，部分較繁忙的車站及轉綫站可能需要實施客流管理措施，包括部分出入口只供進入或離開，例如銅鑼灣站在較多乘客前往維多利亞公園的時候，E出入口會只供乘客離開車站。

港鐵估計當日的客流量或會較平日高，故當天的候車時間可能較長，呼籲乘客因應行程，需要時提早出門，預留充裕時間。

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