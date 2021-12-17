【石Sir午市閒談】今日推介中海油｜新地、京東方精電、招金、重汽、中金最新部署

恒生指數中午收報23175點，跌300點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中海油 （00883） ，另亦會分析新地 （00016） 、京東方精電 （00710） 、招金 （01818） 、重汽 （03808） 、中金 （03908） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

07：40 – 新地 （00016） 回企上95元始穩

09：22 – 京東方精電 （00710） 宜守7.30元

10：50 – 招金 （01818） 8.50元至5.40元間波動

12：53 – 重汽 （03808） 企12.50元上才好

13：49 – 中金 （03908） 或要先整固始可再升

15：33 – 中海油 （00883） 7.80元/7.50元區有支持

17：04 – 推介股表現記錄

17：41 – 過去7日解答問題記錄

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