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【石Sir午市閒談】今日推介中海油｜新地、京東方精電、招金、重汽、中金最新部署

股市 12:32 2021/12/17

分享：

恒生指數中午收報23175點，跌300點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中海油 （00883） ，另亦會分析新地 （00016） 、京東方精電 （00710） 、招金 （01818） 、重汽 （03808） 、中金 （03908） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

07：40 – 新地    （00016）           回企上95元始穩

09：22 – 京東方精電    （00710）              宜守7.30元

10：50 – 招金  （01818）             8.50元至5.40元間波動

12：53 – 重汽    （03808）           企12.50元上才好

13：49 – 中金    （03908）           或要先整固始可再升

15：33 – 中海油    （00883）        7.80元/7.50元區有支持

17：04 – 推介股表現記錄

17：41 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 中國海洋石油（00883） 新鴻基地產（00016） 京東方精電（00710） 招金礦業（01818） 中國重汽（03808） 中金公司（03908） 石鏡泉

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