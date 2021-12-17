港股短期有機會反彈？上望關鍵位話你知

英倫銀行昨日爆冷加息，美股先升後回，港股今早緊隨跌勢，輕微低開，恒生指數開報23463點，跌11點，恒指年底前走勢如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為港股短期有機會技術性反彈，上望關鍵位看多少？立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 英央行加息有何啟示 金融股看俏？*【按此－附time code】

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：10 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：50 - 亞太股市早段市況速報

03：28 - 環球央行政策趨向收緊 對環球市場影響多大？

05：34 - 環球央行、英倫銀行加息跟美國聯儲局步伐

06：27 - 英國加息試水溫 未有太大條件持續大幅加息

06：54 - 明年加息會對美股構成壓力 中長綫宜審慎

07：35 - 年底不宜進取部署？

08：34 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：41 - 港股短期有機會反彈 成交淡會保持弱勢

11：00 - 下望昨日低位 上望約24000點

11：36 - 英倫銀行意外加息 匯豐 （00005） 、渣打 （02888） 可跟一轉？

13：22 - 銀行股可選中銀香港 （02388）

14：26 - 觀眾問股：匯豐 （00005） 會否反高潮見37、38元？

15：57 - 觀眾問股：如全球央行加息成風 對於對抗Omicron疫情影響多大？

17：32 - 明年中長綫要考慮銀行股、金融股 料受惠加息

18：05 - 明年看好A股 可留意券商股、A股ETF

19：56 - 煤炭股是短炒？中長綫仍可看好？

22：13 - 市場暫時對兗煤 （01171） 有一定信心

23：32 - 煤炭股現階段可選中國神華 （01088） 現價追入有何要留意？

24：34 - 觀眾問股：兗煤 （01171） 可以繼續高追嗎？還是選中煤能源 （01898） ？

25：00 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 暫時幸運未入制裁名單 危險未可以放下？

26：00 - 不排除其他板塊也被美國制裁

26：09 - 藥明生物 （02269） 基本因素不差 短要升穿100元才有機會轉勢

27：14 - 港股開市前市況速報

29：44 - ET個股推介 - 光大環境 （00257）

30：43 - 觀眾問股：預期加息手上的高息股要走嗎？持有香港電訊 （06823） 、領展 （00823）

32：51 - 觀眾問股：華夏A50 （02839） 明年可以持有嗎？

34：00 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 前景如何？明年可否上望40元？

35：49 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 派中期息對股價是利好抑或利淡？

37：46 - 觀眾問股：牛熊街貨分佈騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 重貨區 三隻都會回落嗎？係咪預視恆指會再穿落22800？

39：07 - 觀眾問股：持貨騰訊 （00700） 阿里巴巴 （09988） 京東集團 （09618） ，未來可以如何部署

41：51 - 觀眾問股：京東 （09618） 無貨可入嗎？

43：00 - 觀眾問股：美股科技股前景如何？Adobe（ADBE.US）657元持貨要走？抑或溝貨加注？

46：10 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）中長線繼續坐有何要留意？手上資金充足可考慮加注？

48：03 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 21元有貨 短綫重上買入價的機會大嗎？

50：28 - 觀眾問股：匯豐 （00005） 現價買入短期可炒上50元？

51：03 - 觀眾問股：商湯科技 （00020） 重啟IPO估值會打折？不宜沾手？

52：53 - 兗煤 （01171） 現時仍值搏嗎？

54：18 - 恒指早段市況速覽