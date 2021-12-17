【輝瑞疫苗】美國8名5至11歲兒童接種後心肌炎

多國都已批准兒童接種新冠疫苗。而美國疾控中心（CDC）表示有8名5至11歲兒童接種輝瑞疫苗後出現心肌炎，但沒有表明接種疫苗與心肌炎是否存在聯繫。

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CDC周四（16日）宣布接獲8宗年齡介乎5至11歲兒童接種輝瑞（Pfizer）疫苗後出現心肌炎的報告，這些兒童的發病過程較溫和。

CDC未有透露同年齡組別未接種疫苗者的心肌炎發病率，也沒有説明接種疫苗與心肌炎是否存在聯繫。

而CDC過往曾表示，每百萬名16至17歲男性接種次劑疫苗或出現超過69宗心肌炎個案，而每百萬名12至15歲男性接種次劑疫苗或出現超過40宗心肌炎個案。

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上述個案已經由疫苗不良事件報告系統上報，CDC會將這些個案提交給專家顧問小組研究。

CDC透露5至11歲群體的新冠疫苗接種量已超過700萬劑，其中510萬屬第一劑，其餘200萬為第二劑。

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責任編輯：鄭錦玲