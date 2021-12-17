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拜登警告未打針者冬季或面臨死亡 敦促盡快打第3針

環球社會熱點 11:50 2021/12/17

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變種新冠肺炎病毒Omicron肆虐全球多國，美國新冠感染病例近日有回升跡象。美國總統拜登周四（16日）表示，Omicron變種在美國迅速傳播，警告未接種新冠疫苗的民眾，冬季將面臨感染重症或死亡的威脅。

拜登提名甘迺迪之女及關穎珊 分任美國駐澳洲及伯利茲大使 【下一頁】

總統拜登（Joe Biden）周四發表講話，表示Omicron變種正在美國傳播，當地感染Omicron病例正激增，如果已接種新冠疫苗及加強劑，將可減低感染並演變成重症及死亡。拜登警告未接種疫苗的美國民眾，將會在冬季面臨重病或死亡的威脅。

拜登續敦促民眾盡快接種新冠疫苗及加強劑，以保障學校及企業如常開放、同時保障當地經濟復甦。

根據疾病控制與預防中心（CDC）數據，截至上周六（10日），Omicron變種確診病例佔當地新增個案近3%，較對上一周的0.4%比例為高。截至周三（15日），當地只有約6分1的民眾已接種疫苗加強劑。

福西：現有疫苗足對抗Omicron 無需特製新版 【下一頁】

CDC預計，未來數周新冠感染患者住院人數將創紀錄新高，新增感染病例及死亡人數亦將達去年冬季疫情高峰時的水平。CDC預測， 明年1月8日前，當地將有83.7萬至84.5萬人感染新冠病毒死亡。

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責任編輯：郭麗明

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