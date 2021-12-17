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煤炭股純屬短炒？中長綫仍可睇好？兗煤1171前景速睇

股市 13:32 2021/12/17

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兗州煤業 （01171） 公布最新發展戰略綱要，提出要發展新能源業務。帶動股價昨日大升近兩成半。今早高開17.82元。發改委昨日表示將促進煤電價格通過市場化方式有效聯動，口風稍微放輕。消息對利好煤炭股，帶動神話 （01088） 上日升破九、十月的高位。煤炭股純屬短炒？中長綫仍可睇好？兗州煤業 （01171） 前景又如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽：

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35：49 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 派中期息對股價是利好抑或利淡？
37：46 - 觀眾問股：牛熊街貨分佈騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 重貨區　三隻都會回落嗎？係咪預視恆指會再穿落22800？
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51：03 - 觀眾問股：商湯科技 （00020） 重啟IPO估值會打折？不宜沾手？
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欄名 : 3分鐘睇股

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