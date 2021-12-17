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【中芯國際】美國據報未決定是否收緊中芯禁令、或研新招限制中企　中芯今早曾漲3%

股市 12:15 2021/12/17

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【中芯國際】美國據報未決定是否收緊中芯禁令

美國近期屢出手制裁不同中資企業，中芯國際 （00981） 為傳聞對象之一。外電引述消息指，美國政府至今未決定是否阻止向中芯國際出售更多美國技術，但提出與盟友討論進一步限制向中國出售芯片製造商設備的可能性。

外電日前引述消息指，美國政府考慮對中芯實施更嚴厲制裁，美國國家安全委員會周四就此舉行會議，研究提案包括收緊對中芯國際的出口規定。官員們一致認為，美國應與友好國家合作，制定更嚴格政策。

*短綫重上買入價的機會大嗎？《ET開市直擊》為你分析怎部署【點開即睇】（附time code）

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美國政府去年將中芯列入美國商務部貿易黑名單，美國供應商對中芯運送芯片製造設備和其他產品前，須獲得當局的許可證。據報，美國對那些只可用於製造最先進10納米芯片之製造設備，出口標準更為嚴格，並很大機會不對此發出許可證。外電報導指，美國目前正在考慮調整政策，將出口限制擴大至那些並非用於最先進芯片的製造設備。不過，報導稱有芯片設備製造商認為，即使中芯無法得到美國設備製造商的供應，仍有辦法從其他國家購買那些設備。

中芯股價今早最多曾漲3.1%，惟之後升幅反覆收窄。中芯半日收報18.56元，半日升0.8%，成交近4億元。中芯國際A股（滬：688981）半日跌0.3%，報53.29元人民幣。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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