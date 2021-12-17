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日本大阪大樓火災最少19死 懷疑人為縱火（第四版）

環球社會熱點 17:20 2021/12/17

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日本大阪一幢大樓周五（17日）發生火災，消防員到場後已將火勢撲滅。但消防部門指出，事件中恐怕造成最少28人受傷，當中27人獲救時已無生命跡象，仍在調查起火原因。據悉，警方初步懷疑是人為縱火，正展開調查。

（第四版更新死亡人數）

日本靜岡山泥傾瀉最少3死80人失蹤 瞬間吞噬民居 【下一頁】

日本宮城縣東北道連環車禍 至少1死10傷 【下一頁】

當地傳媒指，目前有19人確認在火災中死亡。

事發於周五早上約10時20分，消防部門接報指大阪北區鄰近JR大阪站一幢大樓的4樓起火。消防員到場後，於10時45左右已撲滅火災，並表示火場範圍約有20平方米。消防部門表示，事件共有28人受傷，當中27人、包括17名男性及10女性已無生命跡象。

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日本NHK報稱，有大約70輛救火車和救護車抵達現場，現場發現數人從擔架抬出，經救護車送往醫院。據目擊者指有男子縱火後逃離大樓；大阪府警方認為有可能是人為縱火，懷疑一名60多歲的男子從紙袋倒出易燃液體，引起火災。

據悉，事發地點位於一幢8層高大樓，位處北區中心鬧市區域，毗鄰JR北新地車站及眾多餐廳，起火的4樓被指是醫療機構「西梅田心理與身體診所」，主要提供心理治療服務。目擊者表示，4樓冒出橙色火光，當時6樓窗邊有一名女性揮手求助。另一位目擊者則稱，有人經雲梯被送至地面，有一段時間附近電力供應中斷。

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責任編輯：吳漢培

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