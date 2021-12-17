日本大阪大樓火災 恐釀最少27死（第二版）

▲ 消防隊抵達火災現場。

日本大阪一幢大樓周五（17日）發生火災，消防員到場後已將火勢撲滅。但消防部門指出，事件中恐怕造成最少28人受傷，當中27獲救時已無生命跡象，仍在調查起火原因。

（第二版增加目擊者描述及更多火災詳情）

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事發於周五早上約10時20分，消防部門接報指大阪北區鄰近JR大阪站的一幢大樓的4樓起火。消防員到場後，於10時45左右已順撲滅火災，並表示火場範圍約有20平方米。消防部門表示，27人恐怕已遇難。

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日本NHK報稱，現場發現數人從擔架抬出，經救護車送往醫院。共同社報稱，事件中有28人受傷，獲救的27人已無生命跡象，大阪府警方認為有可能是人為縱火。據悉，事發地點位於一幢8層高大樓，位處北區中心鬧市區域，毗鄰JR北新地車站及眾多餐廳，起火的4樓被指是醫療機構，主要提供心理治療服務。

目擊者表示，4樓冒出橙色火光，當時6樓窗邊有一名女性揮手求助。另一位目擊者則稱，有人經雲梯被送至地面，有一段時間附近電力供應中斷。

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責任編輯：吳漢培