  • 24°C
香港時間 : 20211217日 (五) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本大阪大樓火災 恐釀最少27死（第二版）

環球社會熱點 12:23 2021/12/17

分享：

消防隊抵達火災現場。

日本大阪一幢大樓周五（17日）發生火災，消防員到場後已將火勢撲滅。但消防部門指出，事件中恐怕造成最少28人受傷，當中27獲救時已無生命跡象，仍在調查起火原因。

（第二版增加目擊者描述及更多火災詳情）

日本靜岡山泥傾瀉最少3死80人失蹤 瞬間吞噬民居 【下一頁】

日本宮城縣東北道連環車禍 至少1死10傷 【下一頁】

事發於周五早上約10時20分，消防部門接報指大阪北區鄰近JR大阪站的一幢大樓的4樓起火。消防員到場後，於10時45左右已順撲滅火災，並表示火場範圍約有20平方米。消防部門表示，27人恐怕已遇難。

    點擊圖片放大
    +2

日本NHK報稱，現場發現數人從擔架抬出，經救護車送往醫院。共同社報稱，事件中有28人受傷，獲救的27人已無生命跡象，大阪府警方認為有可能是人為縱火。據悉，事發地點位於一幢8層高大樓，位處北區中心鬧市區域，毗鄰JR北新地車站及眾多餐廳，起火的4樓被指是醫療機構，主要提供心理治療服務。

目擊者表示，4樓冒出橙色火光，當時6樓窗邊有一名女性揮手求助。另一位目擊者則稱，有人經雲梯被送至地面，有一段時間附近電力供應中斷。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

日本團隊研發偵測口罩 新冠病毒無所遁形
2021/12/11
日本團隊研發偵測口罩 新冠病毒無所遁形
日揆率內閣主動退部分年終獎金 帶頭行政改革
2021/12/10
日揆率內閣主動退部分年終獎金 帶頭行政改革
【Omicron變種】日研究指傳染力強 高Delta變種4.2倍
2021/12/09
【Omicron變種】日研究指傳染力強 高Delta變種4.2倍
日本擬修購免稅品要求 禁絕留學生代購？
2021/12/06
日本擬修購免稅品要求 禁絕留學生代購？
【日本皇室】愛子公主體恤民情 成年禮戴二手皇冠
2021/12/06
【日本皇室】愛子公主體恤民情 成年禮戴二手皇冠

你可能感興趣

日本團隊研發偵測口罩 新冠病毒無所遁形
10:05 2021/12/11
日本團隊研發偵測口罩 新冠病毒無所遁形
日揆率內閣主動退部分年終獎金 帶頭行政改革
18:00 2021/12/10
日揆率內閣主動退部分年終獎金 帶頭行政改革
【Omicron變種】日研究指傳染力強 高Delta變種4.2倍
18:48 2021/12/09
【Omicron變種】日研究指傳染力強 高Delta變種4.2倍
意外事故 日本 火災 大阪

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國疫情】單日確診人數創新高 政府警告未來或繼續惡化
【英國疫情】單日確診人數創新高 政府警告未來或繼續惡化
【新冠疫情】世衛預料疫情或能2022年完結
【新冠疫情】世衛預料疫情或能2022年完結
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間12:00）
【Omicron變種】英專家盤點5大症狀 唔同以往變種
【Omicron變種】英專家盤點5大症狀 唔同以往變種
飛人保特自爆哈里梅根結婚後 同哈里疏遠無再傾計
飛人保特自爆哈里梅根結婚後 同哈里疏遠無再傾計
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款