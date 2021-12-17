大阪火災增至24死 疑為縱火（第五版）

日本大阪一間精神科診所周五（17日）發生縱火案，增至24人死亡。消防部門救出28人，當中27人獲救時已無生命跡象，仍在調查起火原因。警方初步懷疑是人為縱火，正展開調查。

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24名死者中，包括14男10女，年齡介乎20多至60多歲。警方已設立專案小組，循殺人及縱火等方向追緝疑兇。當地傳媒報道，涉案人士相信是診所的病人。

目擊者指，一名年約50至60歲男子縱火後逃離大樓，他在診所接待處的暖爐旁，放下一個裝有液體的紙袋，再踢向紙袋令液體流出，然後起火。另一位目擊者則稱，有人經雲梯被送至地面，而有一段時間附近電力供應中斷。

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事發於周五早上約10時20分，消防部門接報指，大阪北區鄰近JR大阪站一幢8層高大樓的4樓起火，起火的診所是「西梅田心理與身體診所」，主要提供心理治療服務。消防員到場後，10時45分左右已撲滅火災，並表示火場面積約有20平方米。

當局出動大約80輛消防車和救護車，消防員在大樓內救出28人，當中27人在診所位處的4樓被發現，但大部分都已經沒有呼吸及心跳，另一名20多歲女傷者在6樓獲救。

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日本首相岸田文雄向死者致哀及慰問傷者，指必須掌握案件實際情況，了解原因，努力防止再發生同類事故。

事發地點位於一幢8層高大樓，位處北區中心鬧市區域，毗鄰JR北新地車站及眾多餐廳。

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責任編輯：吳漢培