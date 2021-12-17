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英央行爆冷加息匯豐005股價逆市破頂　短期目標望多少？

股市 11:32 2021/12/17

分享：

英倫銀行公布議息結果，英國爆冷加息0.15個百分點，至0.25厘，消息帶動銀行股上升，滙豐 （00005） 倫敦股價造好，今早逆市破頂，股價一度升3.5%，創1個月高位見46.75元，滙豐 （00005） 短期目標價望多少？明年仍可受惠加息，可望炒上50元？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 英央行加息有何啟示   金融股看俏？*【按此－附time code】

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
01：10 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：50 - 亞太股市早段市況速報
03：28 - 環球央行政策趨向收緊　對環球市場影響多大？
05：34 - 環球央行、英倫銀行加息跟美國聯儲局步伐
06：27 - 英國加息試水溫　未有太大條件持續大幅加息
06：54 - 明年加息會對美股構成壓力 中長綫宜審慎
07：35 - 年底不宜進取部署？
08：34 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：41 - 港股短期有機會反彈　成交淡會保持弱勢 
11：00 - 下望昨日低位 上望約24000點
11：36 - 英倫銀行意外加息　匯豐 （00005） 、渣打 （02888） 可跟一轉？
13：22 - 銀行股可選中銀香港 （02388）
14：26 - 觀眾問股：匯豐 （00005） 會否反高潮見37、38元？
15：57 - 觀眾問股：如全球央行加息成風　對於對抗Omicron疫情影響多大？
17：32 - 明年中長綫要考慮銀行股、金融股　料受惠加息
18：05 - 明年看好A股　可留意券商股、A股ETF
19：56 - 煤炭股是短炒？中長綫仍可看好？
22：13 - 市場暫時對兗煤 （01171） 有一定信心
23：32 - 煤炭股現階段可選中國神華 （01088） 　現價追入有何要留意？
24：34 - 觀眾問股：兗煤 （01171） 可以繼續高追嗎？還是選中煤能源 （01898）
25：00 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 暫時幸運未入制裁名單　危險未可以放下？
26：00 - 不排除其他板塊也被美國制裁
26：09 - 藥明生物 （02269） 基本因素不差　短要升穿100元才有機會轉勢
27：14 - 港股開市前市況速報
29：44 - ET個股推介 - 光大環境 （00257）
30：43 -  觀眾問股：預期加息手上的高息股要走嗎？持有香港電訊 （06823） 、領展 （00823）
32：51 - 觀眾問股：華夏A50 （02839） 明年可以持有嗎？
34：00 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 前景如何？明年可否上望40元？
35：49 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 派中期息對股價是利好抑或利淡？
37：46 - 觀眾問股：牛熊街貨分佈騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 重貨區　三隻都會回落嗎？係咪預視恆指會再穿落22800？
39：07 - 觀眾問股：持貨騰訊 （00700） 阿里巴巴 （09988） 京東集團 （09618） ，未來可以如何部署
41：51 - 觀眾問股：京東 （09618） 無貨可入嗎？
43：00 - 觀眾問股：美股科技股前景如何？Adobe（ADBE.US）657元持貨要走？抑或溝貨加注？
46：10 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）中長線繼續坐有何要留意？手上資金充足可考慮加注？
48：03 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 21元有貨　短綫重上買入價的機會大嗎？
50：28 - 觀眾問股：匯豐 （00005） 現價買入短期可炒上50元？
51：03 - 觀眾問股：商湯科技 （00020） 重啟IPO估值會打折？不宜沾手？
52：53 - 兗煤 （01171） 現時仍值搏嗎？
54：18 -  恒指早段市況速覽

欄名 : 3分鐘睇股

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