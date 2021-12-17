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【自動駕駛】自動駕駛車撞傷途人　Waymo辯稱：當時為手動駕駛

科技 14:15 2021/12/17

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日前就有網民於Reddit上發布一篇文章，指Google母公司Alphabet旗下的Waymo自動駕駛汽車，在三藩市撞傷了一名行人的文章，瞬間引起外界熱烈討論。（法新社資料圖片）

自動駕駛技術一直令大眾都相當期待，惟其安全問題一直都令外界相當擔憂。日前就有網民於Reddit上發布一篇文章，指Google母公司Alphabet旗下的Waymo自動駕駛汽車，在三藩市撞傷了一名行人的文章，瞬間引起外界熱烈討論。Waymo發言人Katherine Barna其後證實是次事件，但就強調事發時車輛並非處於自動駕駛狀態。

【自動駕駛】有望節省人手？　Walmart成功以無人貨車進行派送

據外媒The Verge報道指，Reddit討論區的網民KWillets上載一張相片，指三藩市Lower Haight地區發生一宗交通意外，涉及一輛Waymo自動駕駛汽車及一名行人。照片顯示，Waymo汽車停在道路中間，消防車停在路邊，消防員和旁觀者聚集在車前。據KWillets描述，兩名行人在路邊下車，其中一人準備過馬路時被Waymo撞到，被撞的途人送院時意識清醒。

網民KWillets上載一張相片，指三藩市Lower Haight地區發生一宗交通意外，涉及一輛Waymo自動駕駛汽車及一名行人。（KWillets Reddit資料圖片）

Waymo發言人Katherine Barna向外媒承認，Waymo自動駕駛車發生交通事故，但就澄清並強調意外發生時，Waymo自動駕駛車是以人手操控，由車內的安全人員駕駛中。她並未進一步交代詳情，僅稱事故仍然在調查中，無法確定事故是否因自動駕駛系統出錯而造成，他們將會全力配合當局調查。至於涉事司機為受聘於Transdev的員工，事故發生後已被安排「行政休假」。

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責任編輯：文睿

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