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【網絡安全】Meta警告：5萬用戶遭假帳號監控　或牽涉人權安全

科技 12:17 2021/12/17

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Meta昨（16日）發布在官網新聞網誌警告，指旗下社交平台Facebook（fb）和Instagram（IG）的5萬名用戶如記者、持不同政見者等，正被1,500名網絡僱傭兵帳號監視。（法新社資料圖片）

網絡安全和私隱等議題近年備受外界關注，Meta昨（16日）發布在官網新聞網誌警告，指旗下社交平台Facebook（fb）和Instagram（IG）的5萬名用戶如記者、持不同政見者等，正被1,500名網絡僱傭兵帳號監視。消息一出，即引來各界對於人權安全和民主發展的擔憂。

【網絡安全】報告公布十大惡意軟件排行榜　教育行業成首要攻擊目標

Meta指出，早前透過攻擊偵測系統發現，有約5萬名Facebook和Instagram用戶，遭間諜組織利用網絡僱傭兵假帳號進行監視，目標主要為記者、持不同政見者、獨裁政權的批評者、反對派家庭和維權人士，預計範圍涵蓋逾100個國家。

Meta全球網絡威脅破壞總監David Agranovich和網絡間諜調查負責人Mike Dvilyanski表示，間諜組織聘用的網絡僱傭兵，會先註冊假帳號，再從目標的個人頁面或是加入一些相關的社團搜集資料。同時也會直接和目標建立關係，欺騙他們點擊特定連結，再將惡意軟件安裝到目標的裝置中，收集對方的密碼、訊息、照片等資料，或開啟目標裝置的麥克風、相機、GPS定位，進行監控活動。

這些假帳號分別來自7間監視公司，有4間位於以色列，包括：Cobwebs Technologies、Cognyte、Black Cube和Bluehawk CI，另外3間分別位於中國 、印度和北馬其頓。

美國眾議院議員Adam Schiff其後也因是次事件發表聲明，稱Meta應立即採取行動，以阻止商業性監視市場，解除對記者和持不同政見者等的人權威脅。

【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞

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責任編輯：文睿

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