▲ 【騰訊股價】騰訊9款App陸續恢復更新 上月遭「過渡性行政指導」

騰訊 （00700） 上月被工信部採取過度性行政指導措施，須停止9款應用程式（app）更新。內地傳媒報道，騰訊旗下有份被「過度性行政指導」的QQ音樂，已重新在蘋果iOS應用商店發送新版本更新，是9款被點名的騰訊App首款重啟更新。

報道引述騰訊內部消息指，目前有9款產品通過主管部門檢測，正逐步恢復更新，包括QQ音樂、企業微信等。

相關騰訊app在工信部「行政指導」期間並未有從應用商店下架，據悉工信部主要要求騰訊於11月24日至12月31日所有APP上架前（包括版本變更）需通過工信部審查。

騰訊今早股價跑輸大市，最新跌近3%，暫報439.8元，成交逾46億元。

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編輯：麥德銘