【阿里巴巴9988】阿里一連兩日辦投資者日、淘特、Lazada等業務上季勝預期　惟股價照跌近4%

阿里巴巴集團 （09988） 周四、五一連兩天舉辦投資者日。阿里巴巴透露，今年9月份季度，淘特、社區商業平台及東南亞電商平台Lazada等新業務，均錄得優於預期的增長表現。淘寶天貓總裁蔣凡指出，淘寶天貓消費者規模接近9億，平台基本已經覆蓋了中國最主力的消費群體。不過，阿里股價今早照跌，半日挫3.8%，午收116.1元，成交額19億元。

高盛：阿里巴巴舉行投資者日 將重新審視願景和戰略【下一頁】

阿里巴巴產業電商事業群和社區電商事業群總裁戴珊表示，阿里選擇聚焦 M2C（Manufacturers-to-consumer，工廠/原產地對消費者）模式，滿足中國欠發達地區（或稱下沉市場）市場日益增長的消費升級需求。

她指出﹐聚焦M2C模式服務的淘特和淘菜菜共同為集團獲取大量新用戶，截至9月份季度末，淘特和淘菜菜去重後，年度活躍消費者（AAC）達到2.7億，年同比增長200%，去重後的日均交易訂單量同比增速超過400%。同時使用過淘寶淘特、淘菜菜的消費者年均購買天數達到只使用淘寶用戶的1.8倍。

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淘特年交易訂單量升逾2.9倍

淘特最新AAC超過2.4億，年交易訂單量同比增速超過290%，來自工廠的M2C年交易訂單規模達到11億單，農產品的年交易訂單規模達到1.8億單。

本地生活板塊方面，在2021年的十一黃金周（10月1日-7日），高德在手機和汽車上的用戶峰值DAU（日活躍用戶）突破兩億。今年10月，口碑在高德陣地上取得超過500%的GMV增長，飛豬則在高德取得超過50%的GMV增長。

東南亞電商平台Lazada截至2021年9月底的前12個月，Lazada的GMV達到210億美元，Lazada的AAC在過去18個月中增長了80%，達到1.3億。MAU增長了超過70%，達到1.59億。

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