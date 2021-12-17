▲ 【TSLA】馬斯克本周兩度沽售Tesla、減持大計完成逾75% Tesla高位回多少？

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克本周兩度沽售Tesla 股票，履行其減持公司一成股權的承諾。繼周一出售934,091股Tesla股票後，馬斯克昨再沽出相同數量的Tesla股票，合共涉資逾8.84億美元。與此同時，馬斯克再度行使認購股，以每份合約6.24美元的價格，行使215萬份Tesla期權。



自馬斯克在Twitter 承諾出售10% Tesla股份以來，馬斯克已經脫手近1290萬股Tesla，套現已逾120億美元。

若不考慮可行使的股票期權，10%持股相當於1700萬股股票，馬斯克的累計減持規模已達其出售計劃的逾75%。

Tesla股價已較11月4日的收市高位1229.91美元累計回吐約25%，周四收報926.92美元。

*環球央行政策趨向收緊，美股、港股怎部署？《ET開市直擊》為你分析形勢【點開即睇】（附time code）

更多美股新聞

相關文章﹕

【RIVN】「Tesla殺手」Rivian預計未能達出貨量目標 股價盤後跌逾8%穿100元關口

【TSLA】Tesla電動車巴黎釀嚴重車禍 涉事的士公司即時停用37輛Model 3

【Dogecoin】馬斯克：Tesla部分商品將可用狗狗幣支付、DOGE即彈3成 曾稱支付功能更勝比特幣

【電動車】Elon Musk再拋售Tesla股票 完成承諾中的7成

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】