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【TSLA】馬斯克本周兩度沽售Tesla　累計減持規模達出售計劃逾75%

股市 11:07 2021/12/17

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Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克本周兩度沽售Tesla 股票，以履行其減持公司一成股權的承諾。

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克本周兩度沽售Tesla 股票，以履行其減持公司一成股權的承諾。

繼周一出售934,091股Tesla股票後，馬斯克昨再沽出相同數量的Tesla股票，合共涉資逾8.84億美元。與此同時，他再度行使認購股，以每份合約6.24美元的價格，行使215萬份期權。

自馬斯克在Twitter 承諾出售10% Tesla股份以來，馬斯克已經脫手近1290萬股Tesla。若不考慮可行使的股票期權，10%持股相當於1700萬股股票，馬斯克的累計減持規模已達其出售計劃的逾75%。

Tesla股價已較11月4日的收市高位1229.91美元累計回吐約25%，周四收報926.92美元。

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美股 沽出 減持 Tesla 馬斯克

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