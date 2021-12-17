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【英國疫情】單日增8.8萬宗確診 連續2日創新高

環球社會熱點 10:57 2021/12/17

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英國過去一日再增超過8.8萬宗新冠肺炎確診個案，單日確診連續兩日創新高。英國同日增近1,700宗Omicron變種個案，專家指Omicron變種基本傳染數高企，每名患者平均會將Omicron變種傳播給3至5人。

【英國疫情】英超6場聯賽延期 賽會堅拒叫停 【下一頁】

【Omicron變種】法國防傳入 禁英國旅客入境 【下一頁】

英國周四（16日）錄得88,376宗確診，打破周三（15日）錄得78,610宗的紀錄，創該國新冠疫情爆發以來的單日新高。同日有146名新冠患者死亡，累計死亡人數接近14.7萬。

而英國上周四（9日）僅錄得5萬多宗確診，單日確診數字按周升幅接近74%。

英國衛生安全局 （UKHSA）表示，全國周四再增1,691宗Omicron變種確診，相關確診個案累計達 11,708宗。但英媒指實際感染Omicron變種人數或遠超官方統計。

英媒引述UKHSA首席醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）的説法指，英國的Omicron變種基本傳染數R0值介乎於3至5，即每名患者平均會將Omicron變種傳播給3至5人。

英國單日確診人數創新高 政府警告未來或繼續惡化 【下一頁】

住院新冠患者人數於過去數周相對穩定，一直維持在約7,500人的水平。但隨著感染人數急增，料住院人數短期内會增加。

英國政府首席醫療顧問兼英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）早前警告，感染人數未來數周內或會再次打破記錄，呼籲民眾減少社交活動。

與此同時，英國正加快新冠疫苗加強劑接種進度，單日接種人數也連續兩日破紀錄。

英國周三為超過74.5萬人接種第3針疫苗或加強劑，累計接種人數已超過2,547.7萬。

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責任編輯：鄭錦玲

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