【英國疫情】英超6場聯賽延期 賽會堅拒叫停

▲ 英超多場聯賽因疫情需要取消。

英國新冠肺炎疫情持續嚴峻，當地著名的英格蘭超級足球聯賽亦受影響。英超近日多間球會爆發疫情，導致賽會周四（16日）宣布6場聯賽需要延期舉行，但賽會仍然堅持，不會叫停聯賽賽程。

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【英國疫情】英超球會同意每日一檢 防聯賽再中斷 【下一頁】

曼聯（Manchester United）﹑李斯特城（Leicester City）﹑屈福特（Watford）﹑諾域治（Norwich）﹑賓福特（Brentford）及熱刺（Tottenham）分別因一隊球員人數不足或訓練中心暫時關閉，需要延後舉行周四及周末的聯賽，導致本周多達6場聯賽取消。

據報曼聯的情況最為嚴峻，由於疫情及傷患，一隊僅剩7人能出戰。另外，利物浦（Liverpool）﹑車路士（Chelsea）及般尼（Burnley）同樣出現確診，賽會需檢視3隊的情況，再決定3隊涉及的比賽是否需要取消。

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【英國疫情】英超一周42人確診 曼聯對賓福特取消 【下一頁】

雖然多間球會出現疫情，但英超賽會堅持不會叫停聯賽，希望在安全情況下繼續完成今屆賽事，周中多隊在陣中出現確診者後繼續比賽。英超不止周末有賽事，聖誕節拆禮物日亦會有比賽。

賓福特領隊法蘭克（Thomas Frank）認為，多間球會確診數急升，需要處理的問題眾多，直言周末聯賽及下周的盃賽應該全數取消，讓球會有更多時間準備接下來的賽事，以及阻止疫情傳播。

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責任編輯：吳漢培