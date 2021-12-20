【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決、復牌股價低開3成　Ken Sir估華置4大後著

▲ 【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決 「甘比」陳凱韻：尊重股東意願 小股東批「投資恒大是錯誤」

華人置業 （00127） 獲大股東「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻提出以每股4元私有化，但華置私有化計劃未能通過「數人頭」遭否決而失敗。華人置業今早（20日）復牌，股價低開31%，開市報2.6元，其後一度低見2.45元，最新跌幅收窄至29%，暫報2.69元，成交3180萬元。

華置行政總裁、「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻上周五稱，提出私有化的原意是給予小股東一個沒有流動性風險下套現的良機，以免他們有機會承受更大損失。她表示，如今會尊重股東的意願，將維持集團現有業務不變及一如既往努力為股東服務，期望集團業績穩步增長。

自稱「Ken Sir」、中小型業主會創辦人呂宇健周日暗示會繼續追擊華置，表示如果復牌後華置股價下試3元或以下，對自已來說，反而是個吸納良機。

「Ken Sir」呂宇健：華置股價下試是個吸納良機

呂宇健早前高調揚言反對華置私有化，「Ken Sir」呂宇健周日再發功，聲稱自己會趁華置低位再度大力增持，目標是持股增至2.1%的無利害股東否決權，認為華置優質資產折讓幅度過大，相信大股東短期內會考慮再私有化。

呂宇健估計華置後續行動有四大可能

1. 一年後重推私有化，預期價格可達6至8元

2. 華置或會再度出售資產，然後派發特別股息，自製私有化效應。

3. 小股東聯合向管理層施壓，要求改善和透明化公司運營以及增加派息等。

4. 「供股」攤薄小股東權益，但認為公司資金充足，可能性不大。

呂宇健稱，華置今次私有化告吹，小股東應該明白私有化失敗後，股價可能會回落到私有化前的價格，在這種情況下，他們都投了反對票，相信他們也有心理準備，不會低位減持。呂宇健認為，華置股價或波動，但相信這種情況只局短暫，鑑於求過於供，從中長期來看，股價應該會回升至合理水平。

私有化計劃上周五於股東特別大會上遭到否決

華置上周五公布，私有化計劃於股東特別大會上遭到否決，周一（20日）復牌。據公告，74名出席會議的計劃股東中，僅10名贊成私有化計劃，其餘64名反對，即計劃會議結果遭到否決。特別股東會表決私有化的贊成票數為99%，但由於計劃會議未獲批准相關私有化議案，特別決議案將不會生效。

「甘比」陳凱韻早前提出以每股4元私有化華置，今次股東特別大會上，大劉夫婦須在21.41%小股東手上取得75%贊成，以及反對票不能多於10%。

華人置業私有化每股作價4元，涉資約19.08億元，較6月底時每股資產淨值的12.99元折讓約69.2%。

華置小股東嘆即使出價8元也太低

華置上周五舉行計劃會議及特別股東會表決私有化，多名在場華置小股東已公開表明反對。小股東歐先生表示， 華置私有化每股作價4元是太低，認為至少要到每股6元，提到自己約30年前以每股2.4元買入華置，認為其資產質素不錯，「過去（累計）每股收息約30多元」，又稱華置投資恒大 （03333） 是錯誤決定，揚言反對華置私有化。

▲ 華置小股東歐先生。

小股東蔡先生則稱，好多股東「10幾廿蚊買」，但今次作價只有4元，他又指自己很多年前以每股13元買入，當時股息率約有10厘，十分吸引，認為即使出價8元也是太低，「有咩理由有錢賺唔畀出黎」，直言「大股東直頭搵笨」。

相關文章﹕

【華置私有化】「甘比」陳凱韻擬每股4元私有化華人置業、較NAV折讓69% 委任嘉林資本為獨立財顧（第三版）

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

記者：李哲毅

*重溫今早《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【點開即睇】（附time code）