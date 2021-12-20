【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決　今復牌股價低開3成

▲ 【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決 「甘比」陳凱韻：尊重股東意願 小股東批「投資恒大是錯誤」

華人置業 （00127） 獲大股東「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻提出以每股4元私有化，但計劃因「數人頭」一關遭到否決而終告失敗。華人置業今早（20日）復牌，股價低開31%，開市報2.6元。

人稱「Ken Sir」、中小型業主會創辦人呂宇健早前高調揚言反對華置私有化，「Ken Sir」呂宇健周日再發功，聲稱自己會趁華置低位再度大力增持，目標是2.1%無利害股東的否決權，認為華置優質資產折讓幅度過大，相信大股東短期內會考慮再私有化。

「Ken Sir」呂宇健：華置股價下試是個吸納良機

華置行政總裁、「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻上周五稱，提出私有化的原意是給予小股東一個沒有流動性風險下套現的良機，但「Ken Sir」呂宇健周日暗示會繼續追擊華置，表示如果復牌後華置股價下試3元或以下，對自已來說，反而是個吸納良機。

料小股東聯合向管理層施壓

呂宇健估計，華置或會再度出售資產，然後派發特別股息，自製私有化效應。而小股東聯合向管理層施壓，要求改善和透明化公司運營以及增加派息等。華置今次私有化告吹，呂宇健直言，小股東應該明白私有化失敗後，股價可能會回落到私有化前的價格，在這種情況下，他們都投了反對票，相信他們也有心理準備，不會低位減持。呂宇健認為，華置股價或波動，但相信這種情況只局短暫，鑑於求過於供，從中長期來看，股價應該會回升至合理水平。

私有化計劃上周五於股東特別大會上遭到否決

華置上周五公布，私有化計劃於股東特別大會上遭到否決，周一（20日）復牌。據公告，74名出席會議的計劃股東中，僅10名贊成私有化計劃，其餘64名反對，即計劃會議結果遭到否決。特別股東會表決私有化的贊成票數為99%，但由於計劃會議未獲批准相關私有化議案，特別決議案將不會生效。

「甘比」陳凱韻：私有化原意是給予小股東一個沒有流動性風險下套現的良機

「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻表示，提出私有化華人置業集團的原意是給予小股東一個沒有流動性風險下套現的良機，以免他們有機會承受更大損失。但如今亦尊重股東的意願，將維持集團現有業務不變及一如既往努力為股東服務，期望集團業績穩步增長。

華置建議私有化前，劉鳴煒去年棄股【下一頁】

華人置業上周五午後停牌，待公布《收購及合併守則》的消息。華置上周五舉行計劃會議及特別股東會表決私有化，現場所見多名華置投資者出席。小股東歐先生表示， 華置私有化每股作價4元是太低，認為至少要到每股6元，提到自己約30年前以每股2.4元買入華置，認為其資產質素不錯，「過去（累計）每股收息約30多元」，又稱華置投資恒大 （03333） 是錯誤決定，揚言反對華置私有化。

▲ 華置小股東歐先生。

華置小股東嘆即使出價8元也太低

小股東蔡先生則稱，好多股東「10幾廿蚊買」，但今次作價只有4元，他又指自己很多年前以每股13元買入，當時股息率約有10厘，十分吸引，認為即使出價8元也是太低，「有咩理由有錢賺唔畀出黎」，直言「大股東直頭搵笨」。

華置：不論私有化結果 會盡力為股東服務

華人置業財務總監林光蔚在會後表示，多謝每一位參與股東，無論私有化結果如何，管理層都會努力為集團股東服務。

「甘比」陳凱韻早前提出以每股4元私有化華置，今次股東特別大會上，大劉夫婦須在21.41%小股東手上取得75%贊成，以及反對票不能多於10%。

華人置業私有化每股作價4元，涉資約19.08億元，較6月底時每股資產淨值的12.99元折讓約69.2%。

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記者：李哲毅

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