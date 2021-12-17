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【華置私有化】華人置業午後停牌　今早表決私有化　多位小股東揚言反對、「投資恒大是錯誤」

股市 12:58 2021/12/17

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華人置業 （00127） 最新宣布午後停牌，華置今早舉行計劃會議及特別股東會處理有關私有化事宜，現場所見約20多名投資者出席。小股東歐先生表示， 華置私有化每股作價4元是太低，認為至少要到每股6元，提到自己約30年前以每股2.4元買入華置，認為其資產質素不錯，「過去（累計）每股收息約30多元」，又稱華置投資恒大 （03333） 是錯誤決定，揚言要投反對票。

華置半日收3.78元，跌0.5%，成交額119萬元。華人置業私有化每股作價4元，較停牌前股價溢價5.8%。

華置小股東歐先生。

華置小股東嘆即使出價8元也太低

小股東蔡先生則稱，好多股東「10幾廿蚊買」，但今次作價只有4元，他又指自己很多年前以每股13元買入，當時股息率約有10厘，十分吸引，認為即使出價8元也是太低，「有咩理由有錢賺唔畀出黎」，直言「大股東直頭搵笨」。

人稱「Ken Sir」、中小型業主會創辦人呂宇健等人早前揚言要投反對票，但現場未見呂宇健本人出席。

華置：不論私有化結果　會盡力為股東服務

華人置業財務總監林光蔚表示，現時正等候點票結果，多謝每一位參與股東，無論私有化結果如何，管理層都會努力為集團股東服務。

「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻早前提出以每股4元私有化華置，今次股東特別大會上，大劉夫婦須在21.41%小股東手上取得75%贊成，以及反對票不能多於10%。

華人置業私有化每股作價4元，涉資約19.08億元，較6月底時每股資產淨值的12.99元折讓約69.2%。

*重溫今早《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【點開即睇】（附time code）

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【華置私有化】「甘比」陳凱韻擬每股4元私有化華人置業、較NAV折讓69%　委任嘉林資本為獨立財顧（第三版）

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記者：李哲毅

港股 華人置業（00127） 中國恒大（03333） 陳凱韻 劉鑾雄 私有化

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