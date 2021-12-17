【滙豐HSBC】滙豐全日升近3%、大摩：8成機會短線跑贏大市　英國提早加息渣打齊升

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明年執倉策略速覽 中長綫看好銀行股、A股？
「聖誕鐘，買滙豐」奏起，英倫銀行宣布加息0.15個百分點至0.25厘，刺激銀行股造好，HSBC滙豐 （00005） 今日逆日上升，全日升2.8%，收報46.4元，盤中曾高見46.75元，創一個月高，成交額逾18.4億元。摩根士丹利發表短線策略報告，在美國聯儲局最新指引和英倫銀行加息下，正面利率消息會成為滙豐重要驅動因素，該行預料滙豐股價15日內8成機率跑贏大市。
從基本面分析下，大摩予滙豐「與大市同步」評級，目標價50.4元。
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另外，渣打 （02888） 全日漲2.3%，收報44.9元，盤中高見45.9元。
至於英國業務佔比重的長和系股價今日變動不大，長和 （00001） 收報50.15元，無升跌；長實 （01113） 升1%，收報47.25元；長建 （01038） 升0.3%，收報47.25元。
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