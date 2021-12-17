食軟糖可減壓？　你想像不到的營養補充品！

身為一個都市人，日常生活總會累積壓力。尤其於疫情時期，人與人缺乏接觸，經常要隔著螢幕溝通，少不免會感到焦慮和產生負面情緒。壓力累積，輕則影響睡眠質素，重則導致長期失眠。想減壓，除了以娛樂麻痹自己，還有什麼方法？The Good Vitamin Co. 成人減壓軟糖（睡茄），就是一個很好的選擇。



神奇的睡茄成分



睡茄，又稱印度人參，是一種歷史悠久的印度草藥。它已被廣泛應用於傳統醫學多年，以協助治療各種身體和精神方面的疾病。睡茄裏的成分能幫助調節壓力水平和提升身體適應能力，有效改善睡眠質素，減少焦慮及抑鬱的情緒。另外，睡茄亦有加速新陳代謝和調整免疫功能的效用，能增強肌肉力量及耐力，可謂對生心理都益處良多



The Good Vitamin Co. 成人減壓軟糖（睡茄）



來自紐西蘭的The Good Vitamin Co. 成人減壓軟糖（睡茄）含有豐富的睡茄成份，能帶來各種睡茄成分的好處，如起到抵抗精神壓力作用、舒緩神經緊張和提升睡眠質素。軟糖採用獨特天然植物果膠製成，能通過提供優質纖維和穩定葡萄糖，改善消化健康。定期食用The Good Vitamin Co. 成人減壓軟糖（睡茄），並配上均衡飲食和運動，便能與健康生活拉近一大步。



健康 天然 選擇多的 The Good Vitamin Co. 維他命軟糖



除了睡茄外，The Good Vitamin Co. 亦有一系列成人及兒童維他命軟糖產品，例如由海洋膠原蛋白粉製成，能增加皮膚彈性的成人膠原容光煥發皮膚軟糖與可滋養頭髮，潤澤肌膚、指甲的生物素發膚甲膠原蛋白軟糖等。The Good Vitamin Co.軟糖均以天然果汁及材料調味著色，不使用人工添加劑和色素，亦不含麩質、雞蛋、堅果和乳製品等常見致敏感，讓各個追求健康的人士都能安心食用。

The Good Vitamin Co. 營養補充軟糖已經於一田 、CITYSUPER 、BABY KINGDOM 、JOY FOOD 、HKTV MALL及HEALTH NATION有得賣啦！



如有任何查詢，請電郵至 info@thegoodvitaminco.com.hk



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