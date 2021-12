食軟糖可減壓？　你想像不到的營養補充品！

身為一個都市人,日常生活總會累積壓力。尤其於疫情時期,人與人缺乏接觸,經常要隔著螢幕溝通,少不免會感到焦慮和產生負面情緒。壓力累積,輕則影響睡眠質素,重則導致長期失眠。想減壓,除了以娛樂麻痹自己,還有什麼方法?The Good Vitamin Co. 成人減壓軟糖(睡茄),就是一個很好的選擇。



神奇的睡茄成分



睡茄,又稱印度人參,是一種歷史悠久的印度草藥。它已被廣泛應用於傳統醫學多年,以協助治療各種身體和精神方面的疾病。睡茄裏的成分能幫助調節壓力水平和提升身體適應能力,有效改善睡眠質素,減少焦慮及抑鬱的情緒。另外,睡茄亦有加速新陳代謝和調整免疫功能的效用,能增強肌肉力量及耐力,可謂對生心理都益處良多



The Good Vitamin Co. 成人減壓軟糖(睡茄)



來自紐西蘭的The Good Vitamin Co. 成人減壓軟糖(睡茄)含有豐富的睡茄成份,能帶來各種睡茄成分的好處,如起到抵抗精神壓力作用、舒緩神經緊張和提升睡眠質素。軟糖採用獨特天然植物果膠製成,能通過提供優質纖維和穩定葡萄糖,改善消化健康。定期食用The Good Vitamin Co. 成人減壓軟糖(睡茄),並配上均衡飲食和運動,便能與健康生活拉近一大步。



健康 天然 選擇多的 The Good Vitamin Co. 維他命軟糖



除了睡茄外,The Good Vitamin Co. 亦有一系列成人及兒童維他命軟糖產品,例如由海洋膠原蛋白粉製成,能增加皮膚彈性的成人膠原容光煥發皮膚軟糖與可滋養頭髮,潤澤肌膚、指甲的生物素發膚甲膠原蛋白軟糖等。The Good Vitamin Co.軟糖均以天然果汁及材料調味著色,不使用人工添加劑和色素,亦不含麩質、雞蛋、堅果和乳製品等常見致敏感,讓各個追求健康的人士都能安心食用。

The Good Vitamin Co. 營養補充軟糖已經於一田 、CITYSUPER 、BABY KINGDOM 、JOY FOOD 、HKTV MALL及HEALTH NATION有得賣啦!



如有任何查詢,請電郵至 info@thegoodvitaminco.com.hk



(資料由客戶提供)