【美國制裁】藥明生物等生科股避開美國制裁、股價先升後弱　富瑞：洗倉不合理將「滿血回歸」（附名單）

▲ 【美國制裁】美國新制裁不涉藥明生物等生科股 34間中國生物科技實體被列制裁

藥明系等生物科技股周三在美國制裁陰霾下急跌，美國商務部周四宣布制裁名單，只有「中國解放軍軍事科學院軍事醫學研究院」及旗下11間研究機構在列，不涉及市場先前揣測的醫藥研發外包公司與生物科技公司。本港生物科技股今早反彈，藥明生物 （02269） 最多彈8%，但半日只升2%，藥明康德 （02359） 曾升11%，半日升幅收窄至3%，藥明巨諾 （02126） 半日倒跌0.2%。

另外，金斯瑞生物 （01548） 最多彈一成 ，但半日倒跌0.6%。榮昌生物 （09995） 半日升2%。

富瑞發表報告，認為專注於營商的中國生物科技公司不會妨害美國國家安全或外交利益，周三沽貨反映外界憂慮中資企業無法與美國藥物監管機構合作，但該行認為全球生科研究和商務合作對全體國家都有利，相信中資藥股、醫療科技股、CRO（外判研發）股可以全面恢復。富瑞續指，對中國生物科技股長期前景樂觀。

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美黑名單傳涉生物科技股 藥明系周三急挫【下一頁】

美國商務部的「實體清單」列出40個實體，它們來自中國、格魯吉亞、馬來西亞及土耳其，美方指，由於其中3個實體存在於超過一個地方，故此在名單上重複，實際為37個實體。

在這37個實體中，34個為中國企業及機構，當中只有中國的軍事醫學研究院（Academy of Military Medical Sciences）及其11個研究所為生物科技相關，美國指相關機構支持中國軍方，利用生物技術監控新疆的維吾爾族人，侵犯人權。

其他受制裁中國機構，還包括華海通信、江蘇亨通海洋光網系統、亨通光電、上海傲世控制科技、中天科技海纜，以及香港的昌華電子科技等。華府指他們獲取或企圖獲取美國技術，協助解放軍軍事現代化，美國公司在未有許可下不能向這些公司出售零部件。

商務部長雷蒙多指，生物技術及醫學創新能拯救生命，但不幸的是中國政府選擇利用這些技術，控制人民以及壓鎮少數民族及宗教團體，美國不容許利用醫學科學及生物技術創新的美國商品、技術及軟件，用於違反美國國家安全的用途。

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