【美國制裁】藥明生物等生科股避開美國制裁、半日先升後弱　34間中國生物科技實體遭制裁

▲ 【美國制裁】美國新制裁不涉藥明生物等生科股 34間中國生物科技實體被列制裁

藥明系等生物科技股周三在美國制裁陰霾下急跌，美國商務部周四宣布，將制裁解放軍軍事科學院軍事醫學研究院，以及及旗下11間研究機構，指他們支持中國軍方，利用生物技術監控新疆的維吾爾族人，侵犯人權，不涉及市場先前揣測的醫藥研發外包公司與生物科技公司。本港生物科技股今早反彈，藥明生物 （02269） 最多彈8%，但半日只升2%，藥明康德 （02359） 曾升11%，半日升幅收窄至3%，藥明巨諾 （02126） 半日倒跌0.2%。

另外，金斯瑞生物 （01548） 最多彈一成 ，但半日倒跌0.6%。榮昌生物 （09995） 半日升2%。

美國實體清單

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美黑名單傳涉生物科技股 藥明系周三急挫【下一頁】

美國商務部的「實體清單」列出40個實體，它們來自中國、格魯吉亞、馬來西亞及土耳其，美方指，由於其中3個實體存在於超過一個地方，故此在名單上重複，實際為37個實體。

在這37個實體中，34個為中國企業及機構，除了中國的軍事醫學研究院（Academy of Military Medical Sciences）及其11個研究所外，還包括華海通信、江蘇亨通海洋光網系統、亨通光電、上海傲世控制科技、中天科技海纜，以及香港的昌華電子科技等。華府指他們獲取或企圖獲取美國技術，協助解放軍軍事現代化，美國公司在未有許可下不能向這些公司出售零部件。

商務部長雷蒙多指，生物技術及醫學創新能拯救生命，但不幸的是中國政府選擇利用這些技術，控制人民以及壓鎮少數民族及宗教團體，美國不容許利用醫學科學及生物技術創新的美國商品、技術及軟件，用於違反美國國家安全的用途。

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