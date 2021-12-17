致力推動碳減排　邁向零碳經濟　環保團體低碳想創坊頒授54項「低碳關懷標籤」  

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今年，共有38家企業和機構獲頒54項「低碳關懷標籤」 （CarbonCare® Label）嘉許，表彰他們在過去一年中履行減碳方面 的承諾、在「環境、社會及管治」報告的良好實踐或完善的循環經 濟政策。低碳想創坊更加設「低碳關懷建築標籤」，以鼓勵建築業 削減碳排放。
「低碳想創坊」以及「低碳亞洲」自2011年起攜手推出 「低碳關懷標籤」，此獎勵計劃每年向在實踐可持續 發展方面有卓越表現的機構頒授標籤，迄今有超過 450個各行各業的機構，包括上市公司、私人公司、政府部門、公共 機構、社會企業、非政府組織、酒店、商業大廈 / 場地等獲得「低 碳關懷標籤」。
企業表現卓越 邁向零碳經濟
本年度的「低碳關懷 標籤」頒授典禮於12月 14日假富豪香港酒店舉 行。38間企業及機構獲 頒合共54項標籤（見下 表），包括物業管理、建 築業、金融業、時裝零售 業、飲食業及印刷業等。 香港特別行政區政府行政 會議非官守成員及可持續 發展委員會主席林正財醫 生，SBS，JP出席為主禮 嘉賓。林主席在典禮致辭 中寄語：「獲頒授「低碳 關懷標籤」的企業都是業界的減碳領導者，期望各位可以帶動更多公 司及機構參與減碳行動，使香港達致2050碳中和目標。」
企業的碳管理成效直接影響香港達成2050年零碳目標的進程。捷 成集團及大樹有限公司今年榮獲金色「低碳關懷碳中和標籤」。中國 建築工程（香港）有限公司亦率先管理建築過程的溫室氣體排放並達 至碳中和。至於循環經濟標籤則由康業服務有限公司獲得以表彰其有 效的循環回收再用政策。
「低碳想創坊」聯合創辦人及行政總裁莊陳有先生在頒授典禮上 帶來了聯合國氣候變化大會（COP26）對企業的訊息。在全球面對氣 候變化的挑戰時，企業責無旁貸，需要率先回應。然而他強調，低碳 經濟也為企業帶來無限商機。
新增「低碳關懷建築（過程）標籤」 和「低碳關懷建築（物料）標籤」
莊先生表示，今年頒發 的標籤數目創新高，反映 商界對綠色營商的接受程 度有提升之勢。他又解釋 本標籤於2021年新增「低 碳關懷建築（過程）標籤」 （CarbonCare Construction （Process） Label）和「低 碳關懷建築（物料）標籤」 （CarbonCare Construction （Materials）Label，進一步 支持及推動本港企業邁向「零碳經濟」的模式轉變。新標籤著重於建 築過程工程期間的溫室氣體排放和建築材料的隱含碳。 「低碳關懷標籤」計劃詳情： www.ccinnolab.org/en/AboutCarbonCareLabel
（資料由客戶提供）