致力推動碳減排　邁向零碳經濟　環保團體低碳想創坊頒授54項「低碳關懷標籤」  

▲ 2021年度「低碳關懷標籤」頒授典禮獲頒標籤公司合照

今年，共有38家企業和機構獲頒54項「低碳關懷標籤」 （CarbonCare® Label）嘉許，表彰他們在過去一年中履行減碳方面 的承諾、在「環境、社會及管治」報告的良好實踐或完善的循環經 濟政策。低碳想創坊更加設「低碳關懷建築標籤」，以鼓勵建築業 削減碳排放。



「低碳想創坊」以及「低碳亞洲」自2011年起攜手推出 「低碳關懷標籤」，此獎勵計劃每年向在實踐可持續 發展方面有卓越表現的機構頒授標籤，迄今有超過 450個各行各業的機構，包括上市公司、私人公司、政府部門、公共 機構、社會企業、非政府組織、酒店、商業大廈 / 場地等獲得「低 碳關懷標籤」。



企業表現卓越 邁向零碳經濟



本年度的「低碳關懷 標籤」頒授典禮於12月 14日假富豪香港酒店舉 行。38間企業及機構獲 頒合共54項標籤（見下 表），包括物業管理、建 築業、金融業、時裝零售 業、飲食業及印刷業等。 香港特別行政區政府行政 會議非官守成員及可持續 發展委員會主席林正財醫 生，SBS，JP出席為主禮 嘉賓。林主席在典禮致辭 中寄語：「獲頒授「低碳 關懷標籤」的企業都是業界的減碳領導者，期望各位可以帶動更多公 司及機構參與減碳行動，使香港達致2050碳中和目標。」

▲ 香港特別行政區政府行政會議非官守成員及 可持續發展委員會主席林正財醫生，SBS， JP為2021年度「低碳關懷標籤」頒授典禮作 主禮嘉賓。

企業的碳管理成效直接影響香港達成2050年零碳目標的進程。捷 成集團及大樹有限公司今年榮獲金色「低碳關懷碳中和標籤」。中國 建築工程（香港）有限公司亦率先管理建築過程的溫室氣體排放並達 至碳中和。至於循環經濟標籤則由康業服務有限公司獲得以表彰其有 效的循環回收再用政策。



「低碳想創坊」聯合創辦人及行政總裁莊陳有先生在頒授典禮上 帶來了聯合國氣候變化大會（COP26）對企業的訊息。在全球面對氣 候變化的挑戰時，企業責無旁貸，需要率先回應。然而他強調，低碳 經濟也為企業帶來無限商機。



新增「低碳關懷建築（過程）標籤」 和「低碳關懷建築（物料）標籤」

▲ 低碳想創坊聯合創辦人及行政總裁莊陳 有先生致開幕詞。

莊先生表示，今年頒發 的標籤數目創新高，反映 商界對綠色營商的接受程 度有提升之勢。他又解釋 本標籤於2021年新增「低 碳關懷建築（過程）標籤」 （CarbonCare Construction （Process） Label）和「低 碳關懷建築（物料）標籤」 （CarbonCare Construction （Materials）Label，進一步 支持及推動本港企業邁向「零碳經濟」的模式轉變。新標籤著重於建 築過程工程期間的溫室氣體排放和建築材料的隱含碳。 「低碳關懷標籤」計劃詳情： www.ccinnolab.org/en/AboutCarbonCareLabel

（資料由客戶提供）