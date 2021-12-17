【港股市況】恒生指數跌200點　阿里巴巴、美團跌逾3%　英國加息滙豐早段曾升3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚高開倒跌，港股今早輕微低開，恒生指數開報23463點，跌11點。恒生科技指數跌0.8%，報5775點。滙豐 （00005） 升逾2%；藥明生物 （02269） 續彈逾5%；ATM下跌，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。

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即市走勢︰

【11：14】恒指跌幅擴至250點，跌至23200點水平附近；科指跌2.4%，報5683點。

【11：09】【阿里巴巴9988】阿里：淘寶天貓消費者規模近9億、淘特、Lazada業務勝預期 惟股價照跌3%

【11：02】 電力股普遍逆市上揚，中國電力 （00751） 升近2%，破頂高見5.38元；潤電 （00836） 升0.2%，破頂高見27.3元；華能國電 （00902） 升逾2%，破頂高見5.17元；華電國際 （01071） 升2%，破頂高見5.66元。

【10：40】特步 （01368） 最新跌逾5%；李寧 （02331） 、安踏 （02020） 分別跌逾4%。

【10：40】【華置私有化】華人置業今早舉行私有化EGM 多位小股東揚言反對

【10：34】港股跌200點，報23265點，跌210點；科指跌2.3%，報5685點。

【10：33】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【10：23】太陽城集團 （01383） 升逾1%；凱升 （00102） 則跌逾1%。

【周焯華受查】周焯華未還逾3億債務 涉太陽城7成股權抵押 貸款人：別無選擇下沒收

【10：18】恒指最新跌約155點，報23318點；科指跌1.8%，報5716點。

【10：18】【英國加息】英國提早加息 滙豐、渣打齊升逾2%、長和系變動不大

【10：17】華置 （00127） 私有化今日表決，股價偏軟跌0.3%。

【10：16】中芯國際 （00981） 逆市反彈逾2%，高見19元。

【10：13】小米 （01810） 逆市升1%，高見18.34元。小米發言人發文稱，公司發現網路有「雷軍進軍私募」報導，其中存在誤讀。相關傳言中提及的「小米私募股權基金管理有限公司」，實為小米產業基金的配套管理公司，主要致力於產業投資，助推中國製造業在先進位造、智能製造等產業發展。並非另行籌劃新基金業務。

【10：09】絲路物流 （00988） 升幅擴大至1.1倍，高見0.33元。

【10：04】信義光能 （00968） 、信義玻璃 （00868） 聯合公布，就多晶硅生產項目成立合營公司信義晶硅（香港），信義光能跌逾11%，低見13.18元；信義玻璃跌近半成，低見19.02元。

【10：01】絲路物流 （00988） 股價今早逆市再升15%，高見0.176元。

【10：01】體育用品股下挫，李寧 （02331） 、特步 （01368） 跌4%；安踏 （02020） 分別跌近3%。

【10：00】新股德商產投 （02270） 今日首掛，開報1.16元，較招股價1.11元高出4.5%，最新報1.14元。

【09：51】【美國制裁】中國軍科院醫學研究院等37間中國實體被列制裁名單 不涉醫藥股、藥物生物反彈6%

【09：45】再鼎醫藥 （09688） 公布，國家藥品監督管理局已經批准紐再樂（甲苯磺酸奧馬環素）的新藥上市申請，股價逆市升逾14%，高見523.5元。

【09：38】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 則逆市升0.2%。

【09：38】恒指開市後跌幅擴大至約100點，科指跌1.6%。

【09：36】滙豐 （00005） 早段升幅擴大至3%，高見46.75元。渣打 （02888） 亦升近3%。

【09：35】都市麗人 （02298） 預期年度虧損將不少於4.5億元人民幣，比去年度虧損約1.2億元人民幣有所擴大，股價今早跌逾16%，破底低見0.48元。

【09：33】金科服務 （09666） 公布，控股股東藉出售22%股權以引進戰略投資者，股價復牌升一成，高見31.8元。

【物管股】金科地產轉讓22%金科服務股份予博裕資本 套現37.34億、金科服務明起復牌

【09：24】金滙教育 （08160） 開市前停牌。

【名廚幟哥】金匯教育、超凡網絡傳涉唱高散貨騙案 數高層傳被捕

【09：22】恒生指數開報23463點，跌11點。恒生科技指數跌0.8%，報5775點。滙豐 （00005） 升逾2%；藥明生物 （02269） 續彈逾5%；ATM下跌，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。

【英國加息】英國央行加息0.15厘 滙豐倫敦撲46關 較港高1.7%

【藥明生物2269】藥明生物首日已斥資7億元回購 撐股價最大功臣

【09：13】期指開報23465點，跌14點或近0.1%。

【08：47】恒指黑期跌約83點，報23418點。道指期貨升55點，報35953點。

【07：45】【新股IPO】泉峰控股2285今日起招股 一手入場費約4404元

【07：45】港股ADR收報23376點，跌99點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報46.31元，較港收市價高1.16元或2.6%；騰訊 （00700） ADR折合報443.17元，較港收市價低9.43元或2.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.3元，較港收市價低3.4元或2.8%。

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【07：30】市場押注央行採取更嚴格的政策以抑制通脹，同時又不會影響經濟增長，惟科技股回吐壓力大。美股周四先升後跌，道指收市跌29點，報35897點；標指跌41點，報4668點；納指倒跌385點，報15180點。

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責任編輯︰梁浩碩