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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數尾市跌300點　ATM累市美團跌半成、阿里巴巴跌4%　英國加息滙豐升逾2%（不斷更新）

股市 15:45 2021/12/17

分享：

港股市況不斷更新

港股半日跌300點，恒生指數開報23463點，跌11點，科技股拖累下，走勢反覆向下，恒生指數半日跌300點，報23175點，成交774億元。恒生科技指數跌2.6%，報5668點。滙豐 （00005） 逆市升逾2%。ATM累市，美團 （03690） 跌近5%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾3%；體育用品股下挫。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：16】創科 （00669） 跌半成，低見157.4元。

【15：16】港股尾市跌300點，恒指最新報23161點，跌314點；科指跌2.5%，報5677點。

【15：09】創維 （00751） 尾市跌一成，低見5.11元，成交2.8億元。

【15：00】上證跌1.2%；深證跌1.6%；創業板指跌1.6%。

【14：47】信達生物 （01801） 跌逾11%，低見49.9元破底。

【14：33】【異動股】中鋁國際午後曾突升兩成、A股升停　本周否認涉鹽湖提鋰投資

【14：24】聯合能源 （00467） 午後跌逾兩成，破底低見0.49元，成交2204萬元。

【14：17】大市最新跌約265點，報23209點，午後曾低見23158點下試今年低位；科指跌2.5%，報5674點。

【13：58】【長和賣鐵塔】長和出售鐵塔資產遭英國初步反對　長和擬上訴、結果明年3月公布

【13：48】中鋁國際 （02068） 午後抽上，最新升13%，高見3.6元，成交1.7億元。

【13：32】【內房危機】世茂據報獲協調與信託公司洽貸款展期 世茂：擬支付今季到期債券和利息

【13：30】康希諾生物 （06185） 逆市造好，升逾12%，高見183元。

【13：21】本港地產股逆市靠穩，長實 （01113） 升1%；恒地 （00012） 升近0.5%；新地 （00016） 升近0.1%；新世界 （00017） 升近0.2%。

【13：16】美團 （03690） 午後進一步向下，最新跌5.5%，低見225.2元；阿里巴巴 （09988） 跌4%，低見115.7元；騰訊 （00700） 跌近3%，低見438元。

【13：04】海豐 （01308） 午後跌近2%，低見30.2元，海豐擬派80仙特息。

【13：00】港股午後初段跌約260點，報23216點；科指跌2.4%，報5683點。

【12：44】【高息航運股】海豐國際擬派特別息80港仙、股息率7.8厘　滙豐研究讚盈利可見度高

【12：00】恒生指數半日跌300點，報23175點，成交774億元。恒生科技指數跌2.6%，報5668點。滙豐 （00005） 逆市升逾2%。ATM累市，美團 （03690） 跌近5%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾3%；體育用品股下挫。

【11：42】恒指中午收市前跌約275點，報23200點；科指跌2.5%，報5679點。

【中美角力】據報美國仍未決定是否阻止向中芯出售更多技術　中芯今早曾漲3%

【11：33】美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%，三股合計拖低大市近185點。

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.9%；深證跌1.4%；創業板指跌1.4%。

【11：25】【騰訊股價】騰訊9款App陸續恢復更新　上月遭「過渡性行政指導」

【11：14】恒指跌幅擴至250點，跌至23200點水平附近；科指跌2.4%，報5683點。

【11：09】【阿里巴巴9988】阿里：淘寶天貓消費者規模近9億、淘特、Lazada業務勝預期　惟股價照跌3%

【11：02】 電力股普遍逆市上揚，中國電力 （00751） 升近2%，破頂高見5.38元；潤電 （00836） 升0.2%，破頂高見27.3元；華能國電 （00902） 升逾2%，破頂高見5.17元；華電國際 （01071） 升2%，破頂高見5.66元。

【10：40】特步 （01368） 最新跌逾5%；李寧 （02331） 、安踏 （02020） 分別跌逾4%。

【10：40】【華置私有化】華人置業今早舉行私有化EGM　多位小股東揚言反對

【10：34】港股跌200點，報23265點，跌210點；科指跌2.3%，報5685點。

【10：33】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【10：23】太陽城集團 （01383） 升逾1%；凱升 （00102） 則跌逾1%。

【周焯華受查】周焯華未還逾3億債務　涉太陽城7成股權抵押　貸款人：別無選擇下沒收

【10：18】恒指最新跌約155點，報23318點；科指跌1.8%，報5716點。

【10：18】【英國加息】英國提早加息　滙豐、渣打齊升逾2%、長和系變動不大

【10：17】華置 （00127） 私有化今日表決，股價偏軟跌0.3%。

【10：16】中芯國際 （00981） 逆市反彈逾2%，高見19元。

【10：13】小米 （01810） 逆市升1%，高見18.34元。小米發言人發文稱，公司發現網路有「雷軍進軍私募」報導，其中存在誤讀。相關傳言中提及的「小米私募股權基金管理有限公司」，實為小米產業基金的配套管理公司，主要致力於產業投資，助推中國製造業在先進位造、智能製造等產業發展。並非另行籌劃新基金業務。

【10：09】絲路物流 （00988） 升幅擴大至1.1倍，高見0.33元。

【10：04】信義光能 （00968） 、信義玻璃 （00868） 聯合公布，就多晶硅生產項目成立合營公司信義晶硅（香港），信義光能跌逾11%，低見13.18元；信義玻璃跌近半成，低見19.02元。

【10：01】絲路物流 （00988） 股價今早逆市再升15%，高見0.176元。

【10：01】體育用品股下挫，李寧 （02331） 、特步 （01368） 跌4%；安踏 （02020） 分別跌近3%。

【10：00】新股德商產投 （02270） 今日首掛，開報1.16元，較招股價1.11元高出4.5%，最新報1.14元。

【09：51】【美國制裁】中國軍科院醫學研究院等37間中國實體被列制裁名單　不涉醫藥股、藥物生物反彈6%

【09：45】再鼎醫藥 （09688） 公布，國家藥品監督管理局已經批准紐再樂（甲苯磺酸奧馬環素）的新藥上市申請，股價逆市升逾14%，高見523.5元。

【09：38】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 則逆市升0.2%。

【09：38】恒指開市後跌幅擴大至約100點，科指跌1.6%。

【09：36】滙豐 （00005） 早段升幅擴大至3%，高見46.75元。渣打 （02888） 亦升近3%。

【09：35】都市麗人 （02298） 預期年度虧損將不少於4.5億元人民幣，比去年度虧損約1.2億元人民幣有所擴大，股價今早跌逾16%，破底低見0.48元。

【09：33】金科服務 （09666） 公布，控股股東藉出售22%股權以引進戰略投資者，股價復牌升一成，高見31.8元。

【物管股】金科地產轉讓22%金科服務股份予博裕資本　套現37.34億、金科服務明起復牌

【09：24】金滙教育 （08160） 開市前停牌。

【名廚幟哥】金匯教育、超凡網絡傳涉唱高散貨騙案　數高層傳被捕

【09：22】恒生指數開報23463點，跌11點。恒生科技指數跌0.8%，報5775點。滙豐 （00005） 升逾2%；藥明生物 （02269） 續彈逾5%；ATM下跌，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。

【英國加息】英國央行加息0.15厘　滙豐倫敦撲46關　較港高1.7%

【藥明生物2269】藥明生物首日已斥資7億元回購　撐股價最大功臣

【09：13】期指開報23465點，跌14點或近0.1%。

【08：47】恒指黑期跌約83點，報23418點。道指期貨升55點，報35953點。

【07：45】【新股IPO】泉峰控股2285今日起招股　一手入場費約4404元

【07：45】港股ADR收報23376點，跌99點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報46.31元，較港收市價高1.16元或2.6%；騰訊 （00700） ADR折合報443.17元，較港收市價低9.43元或2.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.3元，較港收市價低3.4元或2.8%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場押注央行採取更嚴格的政策以抑制通脹，同時又不會影響經濟增長，惟科技股回吐壓力大。美股周四先升後跌，道指收市跌29點，報35897點；標指跌41點，報4668點；納指倒跌385點，報15180點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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