數碼經濟與再投資進一步帶動印度增長

印度股市在今年初至今表現強勁，當地於年初經歷第二波嚴峻的新冠肺炎疫情後，反而加快經濟變革轉型，帶動印度股市取得出色表現。我們認為，數碼化及再投資政策這兩大動力有望提高印度的長遠經濟增長潛力。

第一股動力來自正規化改革帶動數碼經濟發展，有助提升生產力和市場佔有率。印度的數碼經濟在過去五年顯著增長。時至今日，隨著隨著越來越多消費科技、醫療科技和金融科技公司在當地招股上市，吸引環球資金追捧，數碼經濟迎來轉捩點。回顧2014年，印度政府啟動正規化改革，推進個人身份紀錄並連繫銀行帳戶及流動裝置（JAM三位一體政策），為上述改革奠定基礎。此外，堵塞漏稅的間接稅改革也帶來相輔相成的效益。

另外，大型平台亦在傳統的零散市場領域中冒起，例如個人服務、交通、外賣速遞、款客服務和藥店等。智能手機用戶人數料在2025年前達到10億人，以及互聯網訂戶均有望在未來五年急速增長。個人和企業應用數碼科技的趨勢帶動數碼支付和電子商貿的增長。即使印度的電子商貿滲透率佔總零售銷售百分比在近期有所增加，但全球排名仍然偏低，因此未來仍有龐大增長潛力。

第二股動力是再投資促進製造業增長。隨著全球尋找中國以外的替代採購來源，印度可透過把握進口替代機遇及提高產品出口比例，促進製造業增長。這些發展為資本配置開闢新途，有望推動印度繼美國和中國之後，成為互聯網企業的下一個重大市場。儘管印度的電子商貿在過去五年強勁增長，但目前整體滲透率仍然偏低，而印度的用戶基礎僅次於中國。

這些刺激政策落實後，一些本土消費已達致足夠規模的貨品已帶來進口替代產品的投資，進而增加國際品牌選擇印度作為生產據點的可行性，以及在當前全球化步伐減慢的情況下，搶佔全球出口佔有率。事實上，這個情況正逐步出現，印度本土電子產品產量穩步增長，可望在2022年實現可觀的出口增長。

我們預期，上述兩大主題動力可發揮協同作用，將能提高印度經濟的增長潛力，使其結構性轉型更加穩健，並帶動企業盈利上升，資本成本亦有回落空間。

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