2022年港股前景看好

12月8-10日，中央經濟工作會議在北京舉行，確定了2022年經濟工作的基調。其中幾句話對理解明年的中國經濟十分重要：一句是，「會議強調，明年將召開黨的二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事，要保持平穩健康的經濟環境」；另一句是，「會議要求，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。」

這兩句話，一是強調，二是要求。強調就是要突出其重要性，要求則可以看作中央對地方的指令。強調的內容就是為了給二十大創造一個平穩環境，經濟上不能出問題，潛臺詞就是經濟增速不能太低；要求的內容就是將穩定經濟的任務分解到各地區各部門，要各擔其責，潛臺詞就是各方面要想辦法出政策推動經濟健康發展，如果把經濟搞下去了，恐怕就要承擔相應的責任。

所以，經濟工作會議的精神基本上確定了宏觀政策要朝向寬鬆，要扭轉當前這種經濟下行壓力較大的局面，上周央行出乎市場預料降低存准率0.5個百分點，就反映了政府重振經濟動力的努力。

相比較而言，2022年中國和美國面臨的情況正好相反，美國面對的是：股市處於歷史高位附近，估值昂貴，但由於通脹壓力較大，又必須逐步收緊寬鬆政策，美股面臨高估值和緊貨幣的不利組合；中國面對的是：股市處於歷史較低水準，為增強經濟增長動力，貨幣政策將逐步寬鬆，面臨的是低估值和寬貨幣的有利組合。

綜上所述，展望2022，中國政策轉向的跡象明顯，港股將迎來低估值寬貨幣的有利組合，走勢有望好轉。

*環球央行政策趨向收緊，美股、港股怎部署？《ET開市直擊》為你分析形勢【點開即睇】（附time code）