【ET財經早點1分鐘】環球央行更鷹+數據欠佳 納指急瀉 滙豐ADR突破46關 阿里騰訊ADR挫

環球央行採取更鷹派的立場，英倫銀行意外加息，以遏抑通脹，由0.1厘加至0.25厘，令英國成為疫情大流行以來第一家加息的主要央行。

由於英國政府憂慮變種病毒omicron對經濟的影響，以及英倫銀行近期的講話，令市場預期英國12月不會加息。

歐洲央行亦將在明年首季縮減緊急抗疫買債計劃，並在3月底結束，但到時資產購買計劃就會加碼，以減低影響，並重申2022年加息的機會仍然後小。

央行動作令股滙市場波動，英鎊及歐元大升，美滙指數因而跌百分之0.6 。

數據欠佳 納指急挫2.5%

聯儲局公布收水後，投資者憂慮疫情及緊縮政策影響復甦，美國經濟數據欠佳，拖累股市下跌，納指急瀉百分之2.5 。

美國11月製造業PMI報57.8， 遜預期的58.5， 服務業PMI報57.5， 亦遜預期的58.8 。

12月費城聯儲製造業指數報15.4， 更遠遜預期的30。

蘋果股價急跌百分之4，創9個月最大跌幅。

滙豐ADR突破46關 阿里騰訊ADR挫

英倫銀行加息，刺激滙豐ADR股價突破46關，較港收市價高接近百分之3 。

但美國科技股急跌，騰訊 （00700） ADR及阿里巴巴 （09988） 美股均較港收市價低逾百分之2， 夜期就收市升1點。