  • 22°C
香港時間 : 20211217日 (五) 08:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】環球央行更鷹+數據欠佳 納指急瀉 滙豐ADR突破46關 阿里騰訊ADR挫

股市 07:00 2021/12/17

分享：

環球央行採取更鷹派的立場，英倫銀行意外加息，以遏抑通脹，由0.1厘加至0.25厘，令英國成為疫情大流行以來第一家加息的主要央行。

由於英國政府憂慮變種病毒omicron對經濟的影響，以及英倫銀行近期的講話，令市場預期英國12月不會加息。

歐洲央行亦將在明年首季縮減緊急抗疫買債計劃，並在3月底結束，但到時資產購買計劃就會加碼，以減低影響，並重申2022年加息的機會仍然後小。

央行動作令股滙市場波動，英鎊及歐元大升，美滙指數因而跌百分之0.6 。

數據欠佳 納指急挫2.5%

聯儲局公布收水後，投資者憂慮疫情及緊縮政策影響復甦，美國經濟數據欠佳，拖累股市下跌，納指急瀉百分之2.5 。

美國11月製造業PMI報57.8， 遜預期的58.5， 服務業PMI報57.5， 亦遜預期的58.8 。

12月費城聯儲製造業指數報15.4， 更遠遜預期的30。

蘋果股價急跌百分之4，創9個月最大跌幅。

滙豐ADR突破46關 阿里騰訊ADR挫

英倫銀行加息，刺激滙豐ADR股價突破46關，較港收市價高接近百分之3 。

但美國科技股急跌，騰訊 （00700） ADR及阿里巴巴 （09988） 美股均較港收市價低逾百分之2， 夜期就收市升1點。

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】儲局不及市場預期激進 美股急飈383點 月縮300億美元買債 料明年加息3次
2021/12/16
【ET財經早點1分鐘】儲局不及市場預期激進 美股急飈383點 月縮300億美元買債 料明年加息3次
【ET財經早點1分鐘】儲局議息結果今揭盅先看3關鍵 美股四巫日前阿里美股冚倉升4%
2021/12/15
【ET財經早點1分鐘】儲局議息結果今揭盅先看3關鍵 美股四巫日前阿里美股冚倉升4%
【ET財經早點1分鐘】夜期突跌282點 藍籌ADR全綫軟 航空股跌疫苗股升 納指回吐1.4%
2021/12/14
【ET財經早點1分鐘】夜期突跌282點 藍籌ADR全綫軟 航空股跌疫苗股升 納指回吐1.4%
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期重上24000 觀望本周儲局議息
2021/12/13
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期重上24000 觀望本周儲局議息
【ET財經早點1分鐘】美國今公布通脹恐達7% 納指先挫 人行突出招抑人民幣急升
2021/12/10
【ET財經早點1分鐘】美國今公布通脹恐達7% 納指先挫 人行突出招抑人民幣急升
阿里巴巴－SW（09988） 經濟 歐洲央行 滙豐控股（00005） 英國 美國聯儲局 加息 阿里巴巴 美股 英倫銀行

上一篇文章

【ET開市直擊】英央行加息有何啟示 金融股看俏？（歡迎到本節目留言區即時交流）

下一篇文章

【開市9點半】大摩料明年本港樓價跌2%　滙豐研究下調多隻物管股目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【名廚幟哥】證監拒透露「幟哥」黃永幟是否涉唱高散貨被捕　僅稱涉3上市公司、凍結4800萬元資產（第三版）
【名廚幟哥】證監拒透露「幟哥」黃永幟是否涉唱高散貨被捕　僅稱涉3上市公司、凍結4800萬元資產（第三版）
【恒指ADR+夜期】阿里美股再失120關　騰訊ADR低港2%　夜期升1點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股再失120關　騰訊ADR低港2%　夜期升1點（不斷更新）
【美股收市】科技股捱沽 納指倒插2.5% 蘋果挫近4%
【美股收市】科技股捱沽 納指倒插2.5% 蘋果挫近4%
【電子消費券】八達通第三期1000元消費券　即日起開始領取
【電子消費券】八達通第三期1000元消費券　即日起開始領取
【夜期夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR低港1%　中概股喘穩（不斷更新）
【夜期夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR低港1%　中概股喘穩（不斷更新）
【開市9點半】美國據報擬把8中企列投資黑名單　美國資產管理公司：中概股已「Game Over」
【開市9點半】美國據報擬把8中企列投資黑名單　美國資產管理公司：中概股已「Game Over」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款