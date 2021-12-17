  • 24°C
香港時間 : 20211217日 (五) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【光伏股】首三季光伏產業增長勢頭勁 電池組件產量漲五成

股樓投資 12:34 2021/12/17

分享：

引述內地報道在中國光伏行業年度大會的消息，今年以來光伏製造端的增長勢頭強勁。首三季多晶硅產量36萬噸，按年增長24.1%；硅片產量165吉瓦，按年升54.2%；電池產量147吉瓦，按年增長54.6%；組件產量130吉瓦，也按年增長58.5%。

【同場加映】溫股知新：靜待美國議息 七小福你要識

其中，全球主要國家為追求「碳中和」目標，積極增加光伏發電投資。受海外市場需求增加和價格上浮雙重影響，今年首10個月光伏產品出口額大幅增長，約為231億美元，按年增44.6%。

【延伸閱讀】2022年部署：建銀國際料港股明年先高後低 恒指最高見28600點 推薦10大焦點股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

今年首10個月，光伏新增發電裝機容量約為29.31吉瓦，按年升34%，其中戶用新增裝機13.6吉瓦，約佔光伏新增裝機的46.4%。

【同場加映】青姐話：虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

太陽能股 板塊 經濟 中國

下一篇文章

【理財熱話】30歲女用「一根髮夾」換物28次 耗時18個月不花錢 終得到62萬房子

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆
【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】小學TA最後一天上班 竟遇上無理要求被逼「加班」 惹哭職場新人
【職場熱話】小學TA最後一天上班 竟遇上無理要求被逼「加班」 惹哭職場新人
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款