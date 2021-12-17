【光伏股】首三季光伏產業增長勢頭勁 電池組件產量漲五成

引述內地報道在中國光伏行業年度大會的消息，今年以來光伏製造端的增長勢頭強勁。首三季多晶硅產量36萬噸，按年增長24.1%；硅片產量165吉瓦，按年升54.2%；電池產量147吉瓦，按年增長54.6%；組件產量130吉瓦，也按年增長58.5%。

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其中，全球主要國家為追求「碳中和」目標，積極增加光伏發電投資。受海外市場需求增加和價格上浮雙重影響，今年首10個月光伏產品出口額大幅增長，約為231億美元，按年增44.6%。

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今年首10個月，光伏新增發電裝機容量約為29.31吉瓦，按年升34%，其中戶用新增裝機13.6吉瓦，約佔光伏新增裝機的46.4%。

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記者：林衛