【房住不炒】桂林市政府谷樓市獎勵房企購房者 最多獲派30萬元消費券

11月，中國70個大中城市商品住宅銷售價格按月延續下降態勢。其中，二綫城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月平均下降0.4%，降幅較上月擴大0.2個和0.1個百分點；三綫城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，二手住宅銷售價格下降0.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

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有消息指，廣西桂林市政府印發關於《桂林市加大重點行業扶持力度衝刺四季度經濟工作若干獎勵措施的通知》。《通知》提到，給予房地產開發商經營貢獻獎勵。2021年12月1日至12月31日，對象山區、秀峰區、疊彩區、七星區、雁山區等城區單個樓盤銷售面積3,000平方米以上的進行排序，排第1位的，發放30萬元（人民幣，下同）消費券；排第2位的，發放20萬元消費券；排第3位的，發放10萬元消費券。

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連購房者都有份，購買五城區新建商品房將予以補貼。期內，在上述五個城區購買新建商品房的，按成交合同額的1%發放消費券補貼購房者。對此，市場分析補貼政策對激活樓市有啟發作用，似乎仿效的城市將愈來愈多。資料顯示，今年11月以來至少有10個地方出台鼓勵性的購房政策促進房地產市場平穩健康發展，包括湖北荊門、江蘇南通海安、重慶萬州、河南開封、河北保定、河南新鄉、廣西桂林、浙江金華武義、安徽蕪湖、湖南衡陽等。

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記者：林衛