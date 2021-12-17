【海爾智家6690】海爾智家進一步布局智慧生活家電 券商看好業務協同發展

海爾智家（06690）日前宣布向全資子公司增資35億元人民幣，並成立智慧生活家電事業部。開源證券預計，此次增資有望強化公司在生活家電領域的競爭力，並與現有大家電形成互補，共同推動智慧家庭落地，打開新的增長空間，維持「買入」評級。

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該行指，此次加碼布局生活家電領域，一方面能夠為公司貢獻更多新興品類，另一方面能夠與現有大家電產品結合，共同組成智慧家庭網絡，提高物聯網場景體驗，從而保障公司長期發展。引述IDC預測，未來五年中國智能家居設備市場出貨量複合增速將達21.4%，其中智能燈、智能門鎖、智能小家電等智能家居設備增速位居前列。

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隨着高端化提升客單值，供應鏈優化提振毛利率，數字化平台變革帶動管理改善，費用下降，該行繼續看好公司純利率改善兌現。展望未來，伴隨智慧生活家電產品逐步落地，智慧家庭解決方案日趨成熟，預計公司迎來新增長點。

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記者：林衛