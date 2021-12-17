【環保科技】史丹福大學研發全新太陽能電池 厚度僅6微米 為普通紙張的15分之1

隨藉人類愈來愈注重環保，太陽能正逐漸在發電行業中佔據一個更大的比重，目前最常見的太陽能電池以矽晶製成，占太陽能市場的 95%，而矽晶太陽能電池受限於材料特性的關係而導致無法打造出又輕又薄的模組，成為太陽能距離徹底普及化之路的最大阻礙。

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想要突破技術的樽頸就只能選擇第二種物料，但目前矽晶太陽能轉換效率已接近 30%，而其他材料，如金屬二硫屬化合物製成的太陽能板轉換效率最高僅 2%，儘管比起傳統矽晶太陽能更輕薄，更環保，但因低效的能量轉換效率，因此難以威脅矽晶太陽能的地位。

但我們可能會在近日迎來扭轉的曙光，目前史丹佛大學的已經打造出 5.1% 效率的金屬二硫屬化合物太陽能電池原型，團隊對於繼續進步有相當大的信心，認為在經過光學與機械改良後，效率可以突破 27%，而新電池原型的功率重量比確實每公克可以發出 4.4 瓦的功率，已經可與其他薄膜太陽能電池媲美，團隊預估理論質極限是每公克 46 瓦。

如果一切順利的話，相信在不久的將來，我們就能迎來更輕薄、能彎曲，甚至是更環保的太陽能電池。

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