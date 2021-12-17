【開市9點半】大摩料明年本港樓價跌2%　滙豐研究下調多隻物管股目標價

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【ET開市直擊】英央行加息有何啟示 金融股看俏？（歡迎到本節目留言區即時交流）
今日有多隻焦點股份，英國昨意外宣布加息0.15厘，滙豐 （00005） ADR升越46元關，較港升逾2%。阿里巴巴 （09988） 一連兩日舉行投資者日，關注公司對業務和前景的說法。藥明生物 （02269） 昨首日回購已斥資7億港元，相當於回購總額近兩成。世茂 （00813） 及世茂服務 （00873） 兩股反彈，續關注內房消息。
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欄名 : 開市9點半