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【開市9點半】大摩料明年本港樓價跌2%　滙豐研究下調多隻物管股目標價

股市 06:45 2021/12/17

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今日有多隻焦點股份，英國昨意外宣布加息0.15厘，滙豐 （00005） ADR升越46元關，較港升逾2%。阿里巴巴 （09988） 一連兩日舉行投資者日，關注公司對業務和前景的說法。藥明生物 （02269） 昨首日回購已斥資7億港元，相當於回購總額近兩成。世茂 （00813） 及世茂服務 （00873） 兩股反彈，續關注內房消息。

焦點新聞：

1.【2022展望】大摩料明年樓市價量齊跌、樓價轉跌2%　下調多隻地產股評級（附個股最新看法）

2.【內房危機】世茂系擺脫股債雙殺 世茂及世服股價反彈（第四版）

3.【名廚幟哥】證監拒透露「幟哥」黃永幟是否涉唱高散貨被捕　僅稱涉3上市公司、凍結4800萬元資產（第三版）

4.【大行報告】滙豐研究下調多隻物管股目標價　狠削世茂服務78%至6元　惟調升中海物業39%

5.【大行報告】高盛：阿里巴巴舉行投資者日　將重新審視願景和戰略

6.【藥明生物2269】藥明生物首日已斥資7億元回購　撐股價最大功臣

7.【中港通關】AlipayHK及支付寶可直接開通「港康碼」

8.【英國加息】英國央行加息0.15厘　滙豐倫敦撲46關　較港高1.7%

9.【美股業績】Adobe料下財年收入增幅放緩至13%　股價大跌逾8%

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 ADR 世茂集團（00813） 世茂服務（00873） 回購 阿里巴巴 加息 英國 滙豐控股（00005） 阿里巴巴－SW（09988）

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