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【名廚幟哥】金匯教育、超凡網絡停牌　傳涉唱高散貨騙案　數高層被捕

股市 09:29 2021/12/17

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金匯教育、超凡網絡傳涉唱高散貨騙案　數高層傳被捕

證監會與警方聯合針對「唱高散貨」（又稱「微信女」）集團進行拘捕行動，合共拘捕9名人士，6名為上市公司高層，涉及3間香港上市公司。據本地媒體報道指，是次「唱高散貨」的公司除名廚「幟哥」黃永幟創辦的連鎖中式酒家龍皇集團 （08493） 外，還包括金匯教育 （08160） 以及超凡網絡 （08121） 。金匯教育及超凡網絡今早停牌，未有交代原因。

證監拒透露「幟哥」黃永幟是否涉唱高散貨被捕，僅稱涉3上市公司、凍結4800萬元資產【下一頁】

拆解龍皇集團股價，散戶如何被坑【下一頁】

據報道指，是次拘捕行動中涉及一名名叫馬嬌的財經分析師，這一名字與中信銀行旗下的信銀資本的一名持牌人士相同。據報證監會早前已經去信信銀資本，要求該公司交代，在2020年12月至2021年8月期間買賣龍皇集團、金匯教育以及超凡網絡的股份記錄，以及是否涉及虛假交易及操縱市場。

另外，據報道稱，是次被捕人士還包括龍皇集團行政總裁陳高璋、金匯教育主席張力強、首席導師張力新、以及超凡網絡前股東黃越洋、張永漢。

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【名廚幟哥】「幟哥」黃永幟辭任龍皇集團CEO　上月多次減持套近9000萬成先兆？

港股 GOLDWAY EDU（08160） 香港上市公司 黃永幟 龍皇集團（08493） 超凡網絡（08121） 香港 證監會

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