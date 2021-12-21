▲ 【名廚幟哥】超凡網絡澄清：「無董事或管理層被拘捕、業務如常」 早前傳與龍皇集團、金匯教育涉唱高散貨騙案

證監會與警方聯合針對「唱高散貨」（又稱「微信女」）集團進行拘捕行動，合共拘捕9名人士，6名為上市公司高層，涉及3間香港上市公司。據本地媒體報道指，是次「唱高散貨」的公司除名廚「幟哥」黃永幟創辦的連鎖中式酒家龍皇集團 （08493） 外，還包括金匯教育 （08160） 管理層以及超凡網絡 （08121） 前股東。金匯教育及超凡網絡上周五（17日）停牌。

超凡網絡：概無董事遭拘捕、業務如常運作 周三復牌

超凡網絡周二（21日）發公告澄清，近期香港有一些文章報導，內容有關涉及超凡網絡股份的「唱高散貨」操縱騙案的監管行動且有部份人士已被拘捕，超凡網絡董事會澄清，經作出合理查詢後所深知，概無董事或高級管理層人員遭拘捕。

超凡網絡重申，業務及營運並未受到不利影響，並將繼續如常運作，周三（22日）復牌。

證監拒透露「幟哥」黃永幟是否涉唱高散貨被捕，僅稱涉3上市公司、凍結4800萬元資產【下一頁】

拆解龍皇集團股價，散戶如何被坑【下一頁】

早前有報道指，是次拘捕行動中涉及一名名叫馬嬌的財經分析師，這一名字與中信銀行旗下的信銀資本的一名持牌人士相同。據報證監會早前已經去信信銀資本，要求該公司交代，在2020年12月至2021年8月期間買賣龍皇集團、金匯教育以及超凡網絡的股份記錄，以及是否涉及虛假交易及操縱市場。

該報道又稱，是次被捕人士還包括龍皇集團行政總裁陳高璋、金匯教育主席張力強、首席導師張力新、以及超凡網絡前股東黃越洋、張永漢。

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