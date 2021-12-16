【統計處】今年第三季本地居民總收入升7.9%　達7,987億元

統計處今日（16日）公布，今年第三季的本地居民總收入較上年同期上升7.9%，至7,987億元。同季以當時市價計算的本地生產總值，估計為7,349億元，按年升幅為6.1%。

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政府統計處表示，今季的本地居民總收入，較本地生產總值多出638億元，相當於該季本地生產總值的8.7%，主要是由於投資收益淨流入。扣除其間價格變動的影響後，本季的香港本地居民總收入較上年同期實質上升7.7%，而本地生產總值在同季實質增長5.4%。

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此外，今年第三季的初次收入（主要包括投資收益）總流入為4,468億元，較上年同期上升9.9%，相當於該季本地生產總值的60.8%。而內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的46.7%；其次是英屬維爾京群島，佔22.8%。



與此同時，今的初次收入總流出，亦較上年同期上升6.7%至3,830億元，相當於該季本地生產總值的52.1%。今季中國在初次收入總流出方面，中國內地及英屬維爾京群島繼續是最主要目的地，均佔當季總流出的25.7%。

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