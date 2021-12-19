【NFT】特朗普老婆發行NFT畫作　以加密幣SOL出售　底價約值180美元

美國前第一夫人、特朗普妻子梅拉尼婭（Melania Trump），發行了屬於她的非同質化代幣（Non-fungible token，NFT）。其辦公室周四公布，作品將於12月16日至12月31日期間發售，價值1 Solana，截至同四上午該加密貨幣價值約180美元。

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該作品名為「梅拉尼婭的願望」（Melania's Vision），是一幅由藝術家Marc-Antoine Coulon所繪的水彩畫。據梅拉尼婭辦公室的的公告表示，畫作呈現出梅拉尼婭的鈷藍色雙眼。此外，買家還會收到附有梅拉尼婭一段「帶有希望信息」的錄音。

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據公告所指，部分收益將用於支持寄養兒童。梅拉尼婭亦表示，她這項NFT作品，我們會向寄養兒童提供計算機科學技能，包括編程和軟件開發，讓他們在離開寄養社區後仍能茁壯成長。她續指，日後將「定期」發布更多NFT作品。

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