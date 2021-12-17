【聖誕商機】五大策略助小型企業把握節日商機　先了解客戶想要甚麼

對許多商家來說，節日期間是不容錯失的銷售旺季，2020年11月和12月的網上零售額錄得歷史新高，單在一個節日週期內，全球零售商便已收獲相當於兩年的電子商務增長。



不同的調查機構均預測今年節日銷量會高達8,000億美元，按年上升7%2。 另有市場研究公司的最新報告預計，美國市場的節日網上零售額將會超越去年的歷史高位，意味全球的假期購物趨勢將會持續。 對消費者而言，節日期間的折扣優惠和送禮意欲是推動他們購物的關鍵因素。

疫情加速了數碼轉型的步伐，帶動消費習慣的改變，同時刺激消費者的購物需求及回復生活常態的盼望。根據Euromonitor的報告，亞太區的電商銷售額預期會在2025年前翻倍，達到兩兆美元。隨著年尾將至，商家是時候作好準備，以應對消費者需求和把握增長機遇。

宜先了解節日消費者的需求

隨著消費者信心增強，預期電商會持續強勁發展。平均網購消費者進一步增加網購消費的意欲比減少消費的數目高至少兩倍5。同時，電子支付在不同市場愈來愈普及，以新加坡為例，長者是最快轉換至網上銀行服務的消費群之一。

當更多消費者轉向網上購物，消費行為亦出現改變。基於貨品短缺、預算有限，以及疫情下的安全考慮等各種原因，消費者更願意光顧不同品牌和嘗試新的購物方式，而網上和全方位購物的靈活性正正能滿足他們的需求。

此外，節日購物自去年起史無前例地提早開始，給予商戶更多時間把握商機。「雙十一」為全球每年一度的購物盛事，今年更在中國內地的各大主要電商平台上錄得1,390億美元的銷售額，遠超過往記錄。另一邊廂，黑色星期五繼續是全球主要的銷售節日之一，根據PayPal早前的調查報告，在不同市場的季節性網購節日中排行第二，加上由12月起至來年的聖誕節及農曆新年等其他節日，令節日旺季進一步延長。

5大方法滿足網購消費者需求

年底的購物節日即將來臨，眾多商家爭相贏得消費者青睞。零售商如何可以在競爭劇烈的節日旺季中脫穎而出，又不會令消費者失望？可參考以下五大建議：

透過提高網站流暢度，全面提高銷售額，並降低購物車放棄率：為確保網站能提供最佳的用戶體驗，商家應細心考慮整個客戶旅程。從一開始造訪，到結帳的一刻，每一次點擊和接觸都應保持目標清晰，且操作簡易。每出現一秒延遲，轉換率便會下跌 7%。公司可透過確保網站能迅速載入、網站介面簡單直接及支援手機用戶，以及客戶無需建立帳戶，以建立流暢的網購體驗。

調整庫存計劃，以配合疫情後的購物趨勢：隨著消費者開支類別出現改變，商家需要了解消費者喜好。企業可以根據客戶分佈資料、過往購物記錄、網站流量、銷售額及轉換率等數據了解他們的需求和購物習慣。

利用個人化的節日獎勵吸引客戶：在節日期間提供優惠和獎勵有助令客戶減少關注競爭對手。企業可以根據對客戶的認識和他們的喜好推出個人化優惠，度身訂造產品建議，並對曾經造訪網站的客戶實施再行銷策略。



加強客戶支援，為節日流量做好準備：企業必須確保已妥善安排人手和工具，為消費者購物過程提供足夠支援。自動化系統，如虛擬客戶服務助理，可協助應付節日增加的支援需求，同時減輕員工的壓力。



預先準備，防止欺詐者在節日有機可乘：節日是欺詐的高峰時期。企業需要採取措施，以保護網上銷售，減低撤銷交易及付款的情況，並防止欺詐索償。來自香港的波鞋電商KicksCrew表示，選擇可靠的電子支付平台非常重要，可協助他們在節日高峰期兼顧安全性和良好的消費體驗。

隨著零售業務繼續轉移至網上，而數據預測另一個銷售旺季將至，商家是時候檢視銷售策略，為顧客提供所需的產品及消費體驗，以在網購高峰期捕捉商機。