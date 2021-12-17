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【Instagram】傳限時動態將延長至1分鐘　以與Snapchat及TikTok競爭

環球政經 00:40 2021/12/17

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Instagram的限時動態一向都有片長限制，超過15秒的影片會自動分拆成不同的動態故事。據外媒報道，現時Instagram似乎正嘗試改變時間限制，並將其增長到60秒。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

時常在推特公布Instagram新功能的社群平台顧問Matt Navarra表示，近日收到消息，Instagram正在測試延長限時動態，允許錄製最長1分鐘的限時動態，且不會被切割成多個動態，會以完整形式發布。

【筍工推介】郵政署招聘高級經理 負責集郵推廣及銷售策略 半年派一次獎金 月薪逾6.1萬元 【見下頁

    點擊圖片放大
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有報道指出，是次新增功能將有助於 Instagram與同類應用程序競爭，如Snapchat、TikTok。新的更改對許多經營社群的KOL來說，會變得更方便，亦代表Instagram逐漸從着重「照片」，轉變成「影片」相關功能。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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撰文 : 陳楚琨

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