【假日好去處】新地12大商場豪斥4700萬做聖誕推廣 料聖誕黃金檔期營業額升18% 人流將達1,000萬人次



本港疫情緩和，零售市道亦逐步回復正軌，加上聖誕消費旺季將至，暫時未能外遊的港人不少亦選擇前往別具特色的商場活動。其中以將軍澳東港城及上水廣場為首的新地十二大商場（東港城、上水廣場、北角匯、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）將投入4,700萬港元作聖誕推廣吸客。

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過去數月消費市道回暖，商場旺丁旺財，新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，以上商場今年首三季營業額及人流，按年升幅分別達15%及20%。

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她表示，今年聖誕市民消費意欲回升，新地十二大商場將推出兩大類型主題推廣活動，積極搶攻聖誕黃金消費檔期，除了一向深受家庭及年青客群熱愛的卡通主題，更特意配合酷愛旅行的港人呈獻「偽旅遊」主題活動，冀望大家聖誕佳節盡情玩樂及消費。在一連串聖誕推廣活動刺激下，鍾秀蓮預期以上商場於聖誕期間（12月18日至27日；共10日）人流將按年升25%，達1,000萬人次，營業額將逾5.5億元，升幅達18%。

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為迎接聖誕消費旺季，今年新地十二大商場強勢投入4,700萬港元作聖誕推廣。其中，東港城舉行「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」，Disney Motors Jewelry Way 系列中的迪士尼公主主題水晶車首度華麗登場，夢幻氣息瞬間瀰漫全場。life@KCC則帶領大家一同出發到日本殿堂級插畫大師加藤真治（Shinzi Katoh）的童「畫」國度，由他筆下的小紅帽為大家帶來童心滿滿的「Merry Gift-mas 聖誕童話市集」。

至於全新開幕的Ocean PopWalk 海天晉滙，今個聖誕推出《Ocean PopWalk‧Monster Studio Grand Opening～Walk by the Sea》主題活動，長達7米的Godzilla大型裝置於戶外長廊登場。

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上水廣場則聯乘日本著名的可愛治癒角色系列《Yeastken》，以萌爆剛出爐麵包犬造型為主題，打造4大打卡熱點，齊齊焗出快樂聖誕！MIKIKI、卓爾廣場、錦薈坊及屯門寶怡商場聯手舉辦「超人體驗館」，慶祝ULTRAMAN超人登場55週年，以及 TDG (超人迪加、超人帝拿、超人蓋亞) 登場25週年。

另一方面，將軍澳中心聯乘韓國觀光公社合辦「韓冬樂雪遊」，將名列「韓國觀光 100 選」的江原道「院岱里白樺林」雪景重現於大家眼前。

而北角匯為了慶祝開業2周年誌慶，推出「2周年感謝祭」，大量獎賞優惠「打孖上」，更震撼推出雙人「偽遊日本」Japcation套票，從衣、食、住、行各方面為大家送上一泊兩食忘憂之旅。

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荃錦中心及新領域廣場亦舉行「會員大感謝月」，送上包括「23倍額外積分」、「低至230分換聖誕好禮」及「1+1=3重賞」等多重聖誕驚喜。



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記者：陳詠妍