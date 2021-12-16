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【美股業績】Adobe料下財年收入增幅放緩至13%　股價大跌逾8%

股市 21:31 2021/12/16

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Adobe（美：ADBE）公布，12月3日止2021年第四財季季績，上季收入41.1億美元，按年增長20%，略超公司指引；GAAP每股盈利2.57美元，Non-GAAP每股盈利3.2美元，同略超指引。但由於下財年指引不及預期，Adobe周四（16日）盤前曾跌逾8%，低見578美元，成交逾6000萬美元。

按三大業務分佈，數字媒體（Creative Cloud）部門收入30.1億美元，按年增長21%。其中，創意業務收入24.8億美元，增長19%。文檔雲業務收入5.32億美元，增長29%。

數字體驗部門收入為10.1億美元，按年增長23%。

出版及廣告業務收入為8860萬美元，按年上升27%。

展望2022財年，Adobe料全年收入179億美元，即按年僅增長逾13%，遠低於2021財年增長近23%。下財年料每股GAAP盈利10.25美元，僅按年增長2.3%；料每股Non-GAAP盈利13.7美元，即按年增長近10%。

相關文章：【歐央行議息】歐央行維持利率不變　放慢PEPP計劃　惟明年次季APP購債加碼

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編輯：區嘉俊

美股 奧多比（Adobe，美：ADBE）

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